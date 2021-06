Bauprojekt : Sanierung der Grundschule Zerf: Am Montag geht’s los

Sie freuen sich auf den Start der Sanierungsarbeiten am Zerfer Schulgebäude (von links): Hausmeister Tobias Hennen, Bürgermeister Jürgen Dixius, Michael Konrath von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell und Grundschul-Leiter Christian Rolf Glowania. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Zerf Das Warten hat ein Ende: In wenigen Tagen startet die Sanierung des Atriumgebäudes in Zerf, das zum neuen Domizil der Grundschüler werden soll. Was genau geplant ist und warum es bei der Finanzierung eine glückliche Fügung gegeben hat.