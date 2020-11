Einzelhandel : Ausverkauf in Konzer Supermarkt

Ausverkauf in Konzer Supermarkt

Ausverkauf vor der Schließung: Der Rewe in Konz öffnet am 30. November zum letzten Mal. Foto: Dieter Soltau

Konz Ende November ist Schluss beim Supermarkt im Konzer Zentrum. Noch ist offen, was danach mit dem Grundstück oder dem Gebäude passiert.

Was die Rewe-Gruppe Anfang des Jahres angekündigt hat, tritt früher als erwartet ein: Der Supermarkt im Konzer Zentrum schließt Ende November. Das verkündet der Konzern auf mehreren Din-A1-Plakaten, die rings um den Markt An der Lichtsmühle 1 in Konz angebracht sind.