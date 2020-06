Nahversorgung : Wie sich die Stadt Konz auf das Ende des Rewe-Markts einstellt

-+- WG: bilder parkplatz wahlkampf__------------------------------------------- Von: Erstellungszeit: Donnerstag, 27. August 2009 15:54:15 Betreff: bilder parkplatz wahlkampf Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Supermärkte wie Lidl/Rewe in Konz sagen Nein zum Wahlkampf auf ihren Parkplätzen. TV-Foto: Anke Pipke Anke Pipke Redaktion Konz Trierischer Volksfreund Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8 54294 Trier Tel. 0651/7199-426 Fax 0651/7199-990 E-Mail: a.pipke@volksfreund.de Internet: http://www.volksfreund.de Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 Geschäftsführerin: Inga Scholz Foto: TV/TV-Archiv

Konz Der Nahversorger im Zentrum schließt am Jahresende. Was mit dem Gebäude geschieht, ist noch offen. Ein Bebauungsplan soll nun ungeliebte Projekte verhindern.

Viele Konzer waren sehr enttäuscht, als am Jahresanfang die Nachricht kam, dass der Rewe-Markt zum Jahresende schließt. Details über die Zukunft des Geländes zwischen dem Paul-Magar-Platz und der Straße An der Lichtsmühle, das der RVV Rewe Vertriebs- und Verwaltungs GmbH gehört, gab es da noch nicht. Und auch jetzt steht noch nicht fest, was genau dort passieren soll. Rewe-Sprecherin Christiane Preisen sagt: „Derzeit finden bezüglich der weiteren Verwendung der Immobilie Gespräche statt, es sind aber noch keine Entscheidungen gefallen.“

Um die Entscheidungen in die richtige Richtung zu lenken, hat die Konzer Stadtverwaltung einen Plan auf den Weg gebracht. Der Konzer Stadtrat diskutiert in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 30. Juni, 18 Uhr, in der Oberemmeler Turnhalle einen Bebauungsplan für den Bereich. Bürgermeister Joachim Weber (CDU) erklärt auf TV-Anfrage, worum es dabei geht. „Sinn und Zweck ist es, zu verhindern, dass dort etwas hinkommt, was wir nicht wollen.“ Die Stadt wolle so selbst Akzente setzen und sich an dieser zentralen Stelle nicht auf die allgemeinen Regelungen im Baugesetzbuch verlassen. Der Bürgermeister hofft darauf, dass die Verwaltung eine breite Mehrheit für den Plan bekommt.

Der Titel des Bebauungsplans „Nahversorgungsstandort Bereich Schillerstraße/ An der Lichtsmühle" zeigt schon die Richtung an, in die die Stadt gehen möchte an der Stelle: Nahversorgung. In der Sitzungsvorlage heißt es: „Aktuell versorgt an diesem Standort noch ein Rewe-Markt als Vollsortimenter die umliegende Bevölkerung.Ein nachfolgender Markt steht zurzeit nicht in Aussicht, weder Discounter noch Vollsortimenter.“ Der Standort sei jedoch im Einzelhandelskonzept der Stadt Konz als Nahversorgungsort definiert und verankert. „Dieser soll auch zukünftig erhalten werden und soll daher planungsrechtlich über einen Bebauungsplan gesichert werden“, erklärt die Verwaltung. „Damit sind alle anderen Nutzungen wie beispielsweise Wohnen ausgeschlossen.“ Der Bebauungsplan soll über eine sogenannte Veränderungssperre gesichert werden, die Umbauten des Gebäudes oder Eingriffe in das Grundstück verhindert.

Lesen Sie auch Einzelhandel : Rewe widerspricht Gerüchten um Markt-Schließung in Konz

Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, sollen an der Stelle nahversorgungsrelevante Sortimente verkauft werden: Laut der bestehenden Konzer Sortimentsliste sind das Nahrungs- und Genussmittel – auch Back-/Konditoreiwaren, Fleisch- und Metzgereiwaren sowie Getränke. Auch Drogeriewaren, Körperpflegeartikel, freiverkäufliche Apothekerwaren, (Schnitt-)Blumen, Zeitungen und Zeitschriften gehören dazu. „Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind großflächige Einzelhandelsbetriebe mit Nahrungs- und Genussmitteln zulässig, unabhängig davon ab als Discounter oder Vollsortimenter“, heißt es in der Sitzungsvorlage, die im Ratsinformationssystem einsehbar ist. „Ausnahmsweise zulässig sind Einzelhandelsbetriebe unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit, die lediglich ein Sortiment aus der Liste der Nahversorgungsortiment ausweisen. Anderer Einzelhandel, zentrenrelevant und nicht-zentrenrelevant, ist unzulässig.“