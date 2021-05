Aus nach fast 70 Jahren : Firma für Agrartechnik gibt Standort in Hermeskeil auf - Wie es für die Mitarbeiter dennoch weitergeht

Die Raiffeisen Waren-Zentrale (RWZ) hat ihren Standort in Hermeskeil aufgegeben. Für die Landwirte, die dort landwirtschaftliche Maschinen gekauft haben oder reparieren ließen, bleibt dennoch eine Anlaufstelle in der näheren Umgebung. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Die RWZ Agrartechnik hat seit 1954 unzählige landwirtschaftliche Maschinen in Hermeskeil repariert oder verkauft. Doch damit ist seit kurzem Schluss. Was hinter der Schließung steckt, warum kein Arbeitsplatz verlorengeht und was aus dem Gelände an der Klosterstraße werden könnte.

Landwirte aus dem Hochwald und Traktoren-Besitzer haben in Hermeskeil jahrzehntelang eine wichtige Anlaufstelle gehabt. Die Firma RWZ Agrartechnik hat dort landwirtschaftliche Maschinen verkauft und defekte Fahrzeuge in der eigenen Werkstatt repariert. Doch seit kurzem ist der Betrieb an der Klosterstraße, dessen Firmengeschichte bis 1954 zurückreicht, geschlossen.

Was steckt hinter dem Aus? Einen Hinweis gibt ein Zettel, der an das Eingangstor zum Werkstatthof gebunden ist: „Wir sind ab 3. Mai bei der Firma Metrich in Saarburg weiter für Sie da“, lautet die Nachricht an die Kunden.

Der TV hat bei der Raiffeisen Waren-Zentrale (RWZ) Rhein-Main eG in Köln nachgefragt, zu der die Außenstelle in Hermeskeil gehörte. Die RWZ ist nach eigener Aussage einer der führenden regionalen Händler für Agrarerzeugnisse, Agrartechnik, Betriebsmittel für Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau sowie Futtermittel und Holz. Ihr Geschäftsbereich umfasst Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. Die RWZ-Pressestelle bestätigt, dass das Unternehmen die in Saarburg ebenfalls alteingesessene Firma Hans Metrich GmbH für Land- und Gartentechnik zum 1. Mai übernommen habe. Der Hermeskeiler Betrieb werde in Saarburg integriert. „Wir nutzen Synergien und bündeln Kräfte mit diesem Schritt. Die RWZ-Technik schafft damit rund um Saarburg und in der Region Hermeskeil einen leistungsstarken und zukunftsfähigen Anlaufpunkt für unsere Kunden“, wird Chris Westermann, Geschäftsführer der RWZ-Technik Gruppe Hunsrück-Saar-Westpfalz, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Zentrale in Köln versichert zudem: Alle sieben Mitarbeiter aus Hermeskeil werden das insgesamt 22-köpfige Team der neuen RWZ Agrartechnik Saarburg verstärken, die am gewohnten Standort in der Irscher Straße bleibe. Auch alle Saarburger Mitarbeiter seien übernommen worden.

Der Traditionsbetrieb der Familie Metrich besteht seit fast 125 Jahren. Zu den konkreten Hintergründen der Firmenübernahme will sich die Geschäftsführung auf TV-Anfrage nicht näher äußern. Sie übermittelt aber ein Schreiben, das sie Mitte April an ihre Kunden und Geschäftspartner verschickt hat. Da­rin heißt es: „Die Herausforderungen der Branche haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert und werden sich noch weiter an Strukturwandel und fortschreitende technische Entwicklungen anpassen müssen.“ Deshalb habe man intensiv überlegt, „wie ein zukunftsorientierter gesicherter Weg für unser Unternehmen aussehen kann“. Im Vordergrund habe dabei gestanden, alle Arbeitsplätze zu erhalten und den Kunden weiterhin die gewohnten Ansprechpartner zu sichern.

Zum Sortiment der Saarburger Firma werden zukünftig landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen eines namhaften US-Herstellers zählen sowie Geräte für Grünland, Ackerbau, Garten- und Forsttechnik. Der Werkstatt- und Ersatzteileservice bleibt laut RWZ auch für alle bisherigen Marken gewährleistet. Im Raum Hermeskeil sei zusätzlich ein mobiler Werkstattwagen im Einsatz. Er könne mit gängigen Ersatzteilen zu den Kunden rausfahren, um Maschinen vor Ort zu reparieren. Etwa, „wenn ein Mähdrescher mitten in der Getreideernte plötzlich liegenbleibt und es schnell gehen muss, weil Regen vorhergesagt ist und das Getreide vorher geerntet werden muss“.

Noch offen ist die Frage, was mit dem RWZ-Gelände in Hermeskeil passiert. Nach TV-Informationen kursiert das Gerücht in der Stadt, dass ein Investor dort Mietwohnungen bauen wolle. Die RWZ-Pressestelle teilt auf Nachfrage lediglich mit, dass das Grundstück verkauft werden solle und „erste Gespräche mit Interessenten“ geführt worden seien.

Stadtbürgermeisterin Lena Weber bestätigt, dass bei ihr mehrere Anrufe von Interessenten für das Grundstück eingegangen seien, obwohl die Stadt nicht Eigentümerin der Flächen sei. „Es gibt verschiedene Ideen, was dort realisiert werden könnte, unter anderem Wohnungen“, sagt Weber. Sie habe den Interessenten geraten, eine Bauvoranfrage an die Stadt zu richten. Dann könne vorab geprüft werden, was auf dem Gelände, auf dem sich früher einmal eine Tankstelle befunden habe, überhaupt möglich sei. Einen Bebauungsplan gibt es für den Bereich laut Weber nicht. Ein späteres Bauvorhaben müsse sich allerdings „in die Umgebung einfügen“.