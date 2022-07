Finanzen : Verwaltung braucht mehr Geld für Sicherheit und Ordnung

Eine Sicherheitsfirma unterstützt in diesem Jahr das Ordnungsamt bei der Überwachung des Alkoholverbots in Saarburg. Diese Kosten kommen zusätzlich im Bereich Sicherheit und Ordnung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hinzu. Foto: picture alliance / Silas Stein/dpa/Silas Stein

Saarburg Allein die Kosten für Bestattungen der Ordnungsbehörde Saarburg-Kell sind in diesem Jahr bereits fast doppelt so hoch wie 2021. Was hinter diesen und anderen Mehrkosten steckt.