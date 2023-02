Bauarbeiten an der K110 : Straße zwischen Onsdorf und Tawern: So lange soll die Sperrung noch dauern

Tawern/Onsdorf Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße 110 laufen seit September. Wann die Straße endlich freigegeben werden soll.

Auf Nachfrage beim Landesbetrieb Mobilität (LBM), woran das liegt, erklärt ein Sprecher: „Die Strecke ist derzeit tatsächlich noch voll gesperrt.“ In seiner Einschätzung vom 10. Januar sei der LBM davon ausgegangenen, dass die offenen Restarbeiten bis Ende Januar abgeschlossen seien. „Witterungsbedingt konnte dieser Termin nicht eingehalten werden, entweder lag es am Regen oder am Frost.“

Bauarbeiten an der K110: Warum die Vollsperrung nötig ist

Dass eine Vollsperrung nötig ist, liegt laut LBM an der zu geringen Fahrbahnbreite. Die Umleitungsstrecke verläuft deshalb seit September ab Onsdorf über die L 135 in Richtung Windhof, die B 419 in Richtung Wellen, über Temmels und danach auf die L 136 in Richtung Tawern und umgekehrt.