Rechtsextremismus und Prävention: Terror-Experte: „Die Radikalisierung passiert im Netz“

Info

Foto: SEEH-STERN

Dr. Andreas Armborst (40) ist seit 2016 Leiter des Nationalen Zentrums für Kriminalprävention (NZK) in Bonn. Das NZK wird vom Bundesinnenministerium gefördert. Armborst (Foto: privat) hat in Trier Soziologie studiert. Anschließend absolvierte er in Hamburg einen Masterstudiengang in Kriminologie, promovierte am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, und war dann Marie Curie Fellow an der University of Leeds (GB).