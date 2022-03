Ausgezeichnete Ausbildung : „Wir bilden für uns aus“ – Warum Maschinenbau Thomé aus Hermeskeil auf eine gute Ausbildung setzt und dafür jetzt auch noch einen Preis erhalten hat

Hermeskeil Großer Erfolg für das Hermeskeiler Unternehmen Thomé Maschinenbau: Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Trier hat Betriebsleiter Klaus-Jürgen Thomé das Ausbildungszertifikat 2022 überreicht.

Von der Ehrung des Unternehmens durch die Agentur für Arbeit für das Engagement bei der Ausbildung junger Menschen erhofft sich Thomé weitergehende Impulse, um neue Auszubildende zu gewinnen. Zum 1. August 2022 wolle man wieder drei neue einstellen. Bisher sei noch kein Platz besetzt. Das Zertifikat wolle man kurzfristig auf die Homepage des Unternehmens setzen, um so junge Leute zu gewinnen. Ausbildungsmessen sind für die knapp 60 Mitarbeiter zählende „kleine“ Firma, wie Thomé sich selbst einordnet, eher schwierig. Dort orientierten sich potenzielle Bewerber eher an großen Unternehmen, die vom Namen her bekannter seien, sagt er.

Zum derzeitigen Zeitpunkt sind der Trierer Agentur für Arbeit 3582 Ausbildungsstellen gemeldet und damit 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der gemeldeten Bewerber liegt im Gegensatz dazu lediglich bei 1652 jungen Menschen, die an einem Ausbildungsplatz interessiert sind. Das seien zwölf Prozent weniger als im Vorjahr, sagt Patrick Stein, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit, in einer Pressemeldung. Es sei zwar normal, Zweifel zu haben und nicht zu wissen, welchen Beruf man ergreifen möchte. „Es gibt aber keinen Grund, gehemmt oder zurückhaltend zu sein. Wir können junge Leute nur ermutigen, den Schritt in die Ausbildung zu wagen“, sagt er. Dem schließen sich Sprecher beider Kammern an. „Nie war es einfacher, sich über die vielen guten Wege in den Beruf zu informieren“, sagt Alexander Oster von der IHK Trier. „Das Handwerk hat in den vergangenen beiden Jahren bewiesen, dass es einen krisensicheren Weg in den Beruf bietet“, sagt Sven Kronewirth von der HWK Trier. Insbesondere auch mit Blick auf die Herausforderungen der Energiewende brauche das Handwerk kompetenten Nachwuchs an Fachkräften.