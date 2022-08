Spende : Volvo rüstet Feuerwehr in Könen für Einsätze an Elektroautos aus

Barbara Musche (links) und Markus Diwersy (daneben) von der Firma Volvo übergeben die Sachspende an Vertreter der freiwilligen Feuerwehr Könen: unter anderem Wehrführer Timo Hunsicker (Dritter von links) und Christoph Maximini (stellvertretender Wehrführer, Fünfter von links). Foto: Wilfried Hoffmann

Konz Die freiwillige Feuerwehr Könen kann ab sofort dank einer Spende des größten Arbeitgebers in der Stadt Konz sicherer mit E-Autos umgehen, die in Unfälle verwickelt sind. Was dahinter steckt.