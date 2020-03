Saarburg/Trier Gesetzlich steht jeder Frau nicht nur die Begleitung durch eine Hebamme zu, sondern auch die Wahlfreiheit, wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringt. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es anders aus.

In der Region Trier hat eine Geburtsstation nach der anderen geschlossen. Die „Großstadt“ Trier hat noch genau einen Klinikbetreiber, der an zwei Standorten Geburtsstationen hat. Im Umland sind die nächsten in Wittlich und Bitburg zu finden. Die meisten Familien sind froh, wenn sie überhaupt eine Hebamme finden, die ihnen hilft. Von Wahlfreiheit kann da kaum noch die Rede sein.