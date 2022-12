Publikation : Wie der Riesling schmeckt, wenn’s noch wärmer wird

Trauben mit Sonnenbrand: eine Schädigung, die viele Winzer im Kreis Trier-Saarburg in ihren Weinbergen bereits gesichtet haben, laut Experten besonders im sehr warmen Jahr 2019. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Boris_Roessler

Trier Der Kreis Trier-Saarburg ist ein Gewinner der Klimaerwärmung in puncto Weinanbau. So lautet die These eines Experten-Trios in einem Beitrag des neuen Kreisjahrbuchs. Doch bleibt das so?