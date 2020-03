Info

Hilde Hubbuch wurde 1905 als Tochter des jüdischen Kaufmanns Otto Siegfried und Fanny Isay (geborene Dreyfuss) in Trier geboren. Sie besuchte das Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier und studierte an der Badischen Landeskunstschule in Karlsruhe bei ihrem späteren Mann Karl Hubbuch Kunst. Später hospitierte sie beim Bauhaus in Dessau. Zur Hochzeit mit ihrem Lehrer kam es laut dem Konzer Autor Willi Körtels, der den Lebenslauf Hubbuchs in seinem Buch „Biographien von Frauen der Region Trier“ aufgegriffen hat, vermutlich aufgrund des Drucks ihrer Eltern. Lange hielt die Ehe nicht. 1932 trennte sich Hilde Hubbuch von ihrem Mann. 1933 emigrierte sie nach Wien, später in die USA. Die Ehe wurde noch zwangsgeschieden, weil sie Jüdin war. Bekannt wurde Hubuch, wie sie sich in den USA nannte, durch Fotografie – unter anderem Selbstporträts im Spiegel. Sie habe auch viele bekannte US-Amerikaner porträtiert, sagt Körtels. Er habe zwei Anzeigen in amerikanischen Zeitschriften gefunden, in denen Hubbuch um Menschen wirbt, die sich porträtieren lassen wollen. Am 24. Oktober 1971 starb Hubbuch mit 66 Jahren in New York. Ihre Werke sind heute unter anderem im Bauhaus-Archiv in Berlin, im Museum of Modern Art in New York sowie im J. Paul Getty Museum in Los Angeles zu sehen.

In Trier ereilte die Familie der Künstlerin ein trauriges Schicksal. Das Haus der Isays in der Balduinstraße wurde laut Körtels im Dritten Reich arisiert. Die Stadt Trier habe es illegal in ihren Besitz gebracht. Heute erinnern dort drei Stolpersteine an ihre Verwandten: Walter, Friederike sowie Hildes Mutter Fanny Isay (Stefanie). Während ihr Vater 1941 eines natürlichen Todes gestorben sei, habe sich Fanny 1942 aus Angst vor der Deportation umgebracht, sagt Körtels. Die Stadtbibliothek Weberbach plant 2021, im Festjahr des jüdischen Lebens, gemeinsam mit Körtels eine Ausstellung zu Hilde Hubbuch. Voraussichtlich wird sie in der zweiten Oktoberhälfte eröffnet – ungefähr zum 50. Todestag der Fotografin.