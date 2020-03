Trier Eine Corona-Infektion reicht nicht aus für eine Arbeitsunfähigkeit. Erst wenn ein Arbeitnehmer klare Krankheitssymptome aufzeigt, darf ein Arzt eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.

Offenbar besteht bei einigen Arbeitgebern in der Region wegen der Corona-Pandemie große Verunsicherung. Wie die Bezirksärztekammer mitteilt, verlangen einige Unternehmen von ihren Beschäftigten, sich krankschreiben zu lassen, etwa weil sie zur sogenannten Risikogruppe (Ältere oder Personen mit bestimmten Vorerkrankungen) gehören. Auch meldeten sich Patienten in den Praxen, die aus Sorge um ihre Gesundheit derzeit nicht arbeiten gehen wollen.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) darf ein Arzt auch bei Verdacht auf Corona den Patienten nicht krankschreiben. Solange er keine Symptome aufweise, erfülle er nicht die Voraussetzungen für eine Arbeitsunfähigkeit. Wenn der Arbeitgeber in diesen Fällen kein Homeoffice ermöglicht, den Patienten aber trotzdem nach Hause schicke, befindet sich der Arbeitgeber im sogenannten Annahmeverzug. Er müsse weiterhin das Gehalt zahlen, teilt die KBV mit.

Auch wenn ein Arbeitnehmer wegen einer möglichen Corona-Infektion in Quarantäne komme, werde er nicht automatisch krankgeschrieben, so die Bezirksärztekammer. „Für Personen, die sich in einer behördlich angeordneten Quarantäne aufgrund des Coronavirus befinden, aber keine Krankheitssymptome aufweisen, muss der Vertragsarzt auch keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Arbeitgeber ausstellen.“