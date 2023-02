Nach 17 Jahren : Eifel-Kulturtage: Was steckt wirklich hinter dem Aus?

Originelle Bühne: Die Eifel-Landschaft sollte Schauplatz eines Strohtheaters werden, das sich Festivalleiter Rainer Laupichler ausgedacht hatte. Nun hat er es abgesagt. Foto: Eifel-Kulturtage

Trier Die plötzliche Absage der Eifel-Kulturtage nach 17 Jahren wirft Fragen nach dem Warum auf. Ist es die mögliche Konkurrenz zum Eifel-Literaturfestival? Eine Betrachtung über Kulturförderung im Land Rheinland-Pfalz und die manchmal eigenwillige Art der Verteilung.

Die Veranstaltungen der Eifel-Kulturtage haben nicht Tausende Besucher in die Hallen und Bürgerhäuser der Eifel gezogen, sondern eher 150 bis 200. Es waren bewusst Abende in kleinem Rahmen, mit Kabarett, Comedy, Chansons und Literatur in kleinen Orten und Dörfern.

Die Kosten lagen laut Rainer Laupichler, der das Festivals 2007 gründete und seither leitet, in den vergangenen beiden Jahren bei 67.000 (2021) und 57.000 Euro (2022), wovon der Kultursommer Rheinland-Pfalz 10.000 bzw. 12.000 Euro (2021) beisteuerte. In diesem Jahr sollte es anders werden. Nach den Einbrüchen infolge der Corona-Pandemie fand Laupichler, man müsse das Publikum mit einem großen Aufschlag zurückgewinnen, müsse die Kultur mehr ins Rampenlicht rücken als zuvor. Dazu entwickelte er neue Formate und fragte frühzeitig bei prominenten Autoren an, ob sie zu Lesungen in der Eifel bereit seien.

So wurden mit langem Vorlauf Charlotte Link, Robert Seethaler, Emine Sevgi Özdamar und Judith Hermann verpflichtet, ebenso SWR-Redakteurin Doris Maull für die Moderation. 113.000 Euro sollte das Festival 2023 kosten. Als das Kulturministerium dann lediglich 10.000 der 36.500 beantragten Euro als Fördersumme aus dem Topf des Kultursommers bewilligte, zog Laupichler aber die Reißleine und verkündete das Ende seines Festivals nach dieser Spielzeit (der Volksfreund berichtete). Ebenfalls sagte er neben dem Strohtheater, einer geplanten Kooperation mit dem Kinder- und Jugendfestival Sommerheckmeck sowie dem Mosel Musikfestival fast alle Autorenlesungen ab.

Als erstes wurde die Literatur gestrichen

Was an Programm für 2023 bleibt, kommt in den Grundzügen den bisherigen Festival-Auflagen nahe: Kabarett, Chansons, Musik-Comedy und mit Andreas Sturm („Ich muss raus aus dieser Kirche“) und Doc Caro („Eine für Alle – als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit“) zwei populäre Autoren mit gesellschaftskritischen Anliegen.

Zufällig fehlen in der letzten Festivalauflage also die literarischen Autorenabende – ein Bereich, den bisher überwiegend das Eifel-Literaturfestival abgedeckt hat. Dieses findet 2023 nicht statt, wie deren Leiter Josef Zierden bereits im September 2022 angekündigt hatte. Wurde beim Land dennoch Rücksicht genommen auf mögliche Konkurrenten? „Nein“, versichert das Kulturministerium in Mainz und betont: „Die Veranstalter, die vom Kultursommer oder vom Land gefördert werden, sind grundsätzlich frei in ihrer Programmgestaltung.“ Auf unsere Anfrage zu möglichen Bedenken gegen einen weiteren Literatur-Veranstalter antwortet das Mainzer Kulturministerium allerdings: „Nachdem Herr Laupichler von seinen Planungen, Lesungen mit Autoren der Gegenwartsliteratur anbieten zu wollen, berichtete, wurde in Gesprächen mit Rainer Laupichler von Seiten des Ministeriums und des Kultursommers darauf hingewiesen, dass eine Abstimmung zwischen ihm und dem Eifel-Literaturfestival sinnvoll wäre, um eine Konkurrenzsituation in der Region zu vermeiden. Im Laufe des Jahres 2022 wurde dann klar, dass 2023 kein Eifel-Literaturfestival stattfinden wird.“

Drastische Worte hinter den Kulissen

Doch hinter den Kulissen war damit das Thema nicht erledigt. Die Eifel-Kulturtage sahen sich einem bösen Verdacht ausgesetzt. Zur geplanten Lesung von Charlotte Link fand Staatssekretär Jürgen Hardeck drastische Worte. „Das ist ja eine feindliche Übernahme, geradezu eine ,Kriegserklärung’ an Dr. Zierden und das Eifel Literaturfestival“, schrieb er an Laupichler. Da könne er „unmöglich“ die Schirmherrschaft übernehmen. Die Mail von Mitte September liegt unserer Redaktion vor. Zu dem Zeitpunkt stand allerdings noch nicht fest, dass das Literaturfestival 2023 ausfällt. Doch auch, als dies klar war, blieb man in Mainz offenbar bei der skeptischen bis ablehnenden Haltung. Denn noch im Januar schrieb die Geschäftsführerin des Kultursommers, Teneka Beckers: „Jürgen Hardeck sprach sogar von einer ,feindlichen Übernahme’ und hat deswegen die Schirmherrschaft über das Festival abgelehnt.“ Da stellt sich die Frage: Haben diese Bedenken zu der geringen Förderung des Kulturtage-Progamms geführt? Wollte man bewusst die Unterstützung von Autorenlesungen vermeiden, um die Domäne hochkarätiger literarischer Veranstaltungen der Marke Eifel-Literaturfestival zu schützen? Steht womöglich einer der eingeladenen Autoren im nächsten Jahr auf der Liste des Literaturfestivals?

Warum ein Konkurrenz-Verdacht nicht abwegig ist

Wie scharf ein Literatur-Veranstalter angefeindet werden kann, der sich auf ein vermeintlich verpachtetes Terrain begibt, hatte in jüngster Zeit etwa die Auseinandersetzung um den Auftritt von Olga Tokarcuk gezeigt. Als die Literaturnobelpreisträgerin 2021 innerhalb einer Woche sowohl in Trier als auch beim Eifel-Literaturfestival in Bitburg las, äußerte dessen Leiter Josef Zierden massive öffentliche Kritik an der Konkurrenz. Zwei Lesungen so nah beieinander passten nicht zur Exklusivität des Eifel-Literatur-Festivals. Es sei „kulturelles Schmarotzertum“ des mitveranstaltenden Trierer Theaters und „moralisch erbärmlich“, schrieb er damals.

Der Kultursommer, der in diesem Jahr einen Etat von 1,1 Millionen Euro hat, begründet seine Förder-Entscheidung gegenüber unserer Redaktion lediglich mit Formalien. Die Eifel-Kulturtage hätten ihre Erwartungen zu spät kommuniziert, diese müssten einen Monat vor Antragsfrist, also Ende September, mitgeteilt werden. Auf eine zweite Volksfreund-Anfrage räumt das Kulturministerium dann aber ein, bereits im August über das Programm informiert worden zu sein. Uns liegen auch Mails vor, die belegen, dass das Programm der Eifel-Kulturtage bereits im September Thema zwischen Land und Veranstalter war. Wie es zu der Bewilligung von 10.000 Euro gekommen ist, beantwortet das Kulturministerium nur allgemein: „Die Förderung ergibt sich aus dem Projektantrag, dem vorhandenen Gesamtbudget und der Antragslage.“ Dass die beiden anderen Festivals der Eifel, neben dem Eifel-Literaturfestival auch das Krimi-Festival „Tatort Eifel“, dieses Jahr pausieren und die Kulturinteressierten der Region somit ein deutlich kleineres Angebot bekommen, spielte da offenbar keine Rolle.

Kultursommer finanzierte halbe Lehrer-Stelle

Eine ungewöhnliche Art der Projektförderung wählte das damals auch für die Bildung zuständige Kulturministerium jedoch im Fall des oft als ehrenamtlich gewürdigten Eifel-Literaturfestivals. „Es entspricht den Tatsachen“, schreibt das Bildungsministerium dem Volksfreund, dass Herr Dr. Zierden zeitweise „nur ein halbes Deputat als Gymnasiallehrkraft (12 Stunden) ausgeübt hat, damit er sich in der übrigen Zeit seinen Aufgaben beim Eifel-Literaturfestival (ELF) widmen konnte.“ Das heißt: Der Studiendirektor bekam seine vollen Bezüge, brauchte aber nur die Hälfte seiner Arbeit am Gymnasium leisten. In der so gewonnenen Zeit sollte er sich um die Fortführung des Festivals kümmern. Hatte das Bildungsministerium dem Volksfreund zunächst geschrieben, dass die Regelung von Mitte 2011 bis 2017 galt, korrigierte es nach Zierdens Widerspruch den Zeitraum auf vier Jahre. Zum Hintergrund führt das Bildungsministerium aus: „Mit dem Anwachsen des ELF ist auch der personelle Aufwand für die Organisation des Festivals gestiegen. Die Intendanz war für den Leiter des Festivals, Herrn Dr. Zierden, neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Lehrkraft mit voller Stelle nicht mehr leistbar. Eine erfolgreiche Fortführung des landesweit bedeutsamen ELF war auch im Interesse des Landes Rheinland-Pfalz. Die durch die Halbierung des Deputats entstandenen Personalkosten wurden dem damals zuständigen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz kompensiert. Mit dieser Kompensation wurde die Schulaufsichtsbehörde in die Lage versetzt, für das halbe Deputat entsprechenden personellen Ersatz einzustellen.“ Der Kultursommer finanzierte also eine halbe Lehrerstelle – , auch in den Jahren, in denen kein Festival stattfand. Die Regelung betraf laut Ministerium insgesamt vier Schuljahre, nämlich 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016 und 2016/2017. Darüber hinaus förderte das Land das Literaturfestival laut dem Kulturministerium in den Jahren 2010 und 2012 mit je 80.000 Euro, 2016 und 2018 mit je 50.000.

Zierden widerspricht jedoch der Darstellung des Ministeriums. „Erinnerlich ist mir nur die Gewährung einer halben Freistellung (12 Unterrichtsstunden) für 2 Schuljahre“, schreibt er. „Mit dem Schuljahr 2015/16 bin ich aus Gesundheitsgründen aus dem Schuldienst ausgeschieden.“ Der Literaturexperte verteidigt die Unterstützung („2 Schuljahre halbe Freistellung bei rund 30 Jahren Festival – das ist ein Klacks.“). Jedoch ist er sicher, dass die genannte Freistellung bereits von 2007 bis 2009 stattfand. „Nach 2 Schuljahren haben wir den gutgemeinten Versuch „halbe Freistellung“ abgebrochen. Fortan war ich, wie immer vorher und danach, mit voller Stelle im Dienst, 24 Stunden“, versichert Zierden. Die Diskrepanz der Darstellungen von Land und Veranstalter ließ sich in dieser Recherche nicht aufklären – die tatsächliche Landesförderung für das Festival bleibt damit im Dunkeln.

Veranstalter beklagen lange Vorfinanzierung

Einigkeit hingegen herrscht unter vielen Veranstaltern bei einem großen Problem der Finanzorganisation, das Zierden so beschreibt: „Viele Kosten fallen im Planungsjahr an, in denen Sponsoren noch kaum Mittel fließen lassen können. Diese Mittel fließen meist erst im Festivaljahr selber. Aber Grafik, Druck, Vertrieb etc. verursachen schon riesige Kosten. Ich bin da privat nicht selten mit 30.000 bis 40.000 Euro in Vorleistung getreten. Ein unmöglicher Zustand.“ Zum Programm der Eifel-Kulturtage meint Zierden: „Es kann jeder organisieren, was er möchte. Mich stören nur landauf landab die Kopien des Festivalprogramms. Charlotte Link war schon bei uns etc., nicht sehr originell.“