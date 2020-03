Kostenpflichtiger Inhalt: Kultur : Wie Corona die Kulturszene durchschüttelt

Gitarrist Heiko Wilhelmus muss sich nun einen Job suchen. Foto: Trierischer Volksfreund/Heiko Wilhelmus

Trier Viele Kulturschaffende stellt das Virus vor enorme finanzielle Herausforderungen. Und doch erleben manche derzeit auch Schönes.

Keine Konzerte, keine Aufführungen, kein Einkommen... Für viele, die ihr Geld mit Kultur verdienen, wird die Corona-Krise auch zu einer beruflichen und finanziellen Notsituation.

Kulturminister von Bund und Ländern haben deshalb am Montag Finanzhilfen und Härtefallmittel für Kultur- und Kreativwirtschaft angekündigt. Wie die genau aussehen werden, wie man sie beantragt und wann sie fließen – das steht alles noch nicht fest.

Info Hilfszahlungen für Kulturschaffende Beim kulturpolitischen Spitzengespräch haben die Kulturminister der Länder sowie die Kulturstaatsministerin der Bundesregierung, Monika Grütters, am Montag vereinbart, Finanzhilfen und Mittel für Härtefälle für freie Kulturschaffende, private Kultureinrichtungen und kulturelle Veranstaltungsbetriebe zur Verfügung zu stellen. „Der Beschluss des Kulturpolitischen Spitzengesprächs ist ein wichtiges Signal: Wir lassen die Kulturschaffenden jetzt nicht allein. Wir wollen ganz konkrete Hilfen gerade für die vielen freien Kulturschaffenden und die kleinen Kultureinrichtungen und -veranstalter. Die Auswirkungen des Corona-Virus gefährden unsere vielfältige und bunte Kulturszene in teilweise existentiellen Ausmaß. Bund und Länder müssen hier gemeinsam unbürokratisch und schnell handeln“, sagt Kulturminister Konrad Wolf. Wie die Hilfen genau aussehen oder ab wann sie abgerufen werden können, ist noch offen. Vergangene Woche hatte Wolf angekündigt, dass das rheinland-pfälzische Kulturministerium eine Härtefall-Regelung prüfe: Wenn für Veranstaltungen, die wegen der Epedemie ausfallen, bereits Fördergeld gezahlt wurde, könne man in Notfällen auf eine Rückforderung verzichten – oder diese könnte ausgesetzt werden.

Ein Rundruf in der regionalen Kulturszene zeigt allerdings, wie dringend diese Mittel benötigt werden.

„Die Umsatzeinbußen liegen für drei Monate bei 100 Prozent“, sagt Winfried Kornberg, Geschäftsführer der Trierer Veranstaltungstechnik GmbH Pro Musik. Nach Krisensitzungen am Montag wurden fast alle 35 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Nur ein einziger Auftrag sei nach all den Absagen neu hereingekommen: Web-Streaming aus dem Trierer Dom. Damit alleine lasse sich der Betrieb nicht finanzieren.

Pro Musik habe Puffer und sei liquide. Drei Monate lang könne ein gut aufgestelltes Unternehmen so etwas überbrücken. Ab dem 4. werde es schwer. Trotz allem macht Kornberg aktuell auch schöne Erfahrungen: Der Zusammenhalt von Mitarbeitern, Kunden und Partnern sei toll. Ein Kunde, dessen Festival erst im September startet, habe jetzt schon 75 Prozent gezahlt, Minijobber, die nicht von der Arbeit leben, haben auf Lohnauszahlung vorerst verzichtet, der Vermieter erlasse 50 Prozent der Miete, auch das Steuerbüro stunde die Kosten. „Die Krise schweißt zusammen“, sagt Kornberg, der hofft, dass das Leben im Juni oder Juli wieder Fahrt aufnimmt. Und das Geschäft dann wieder läuft.

„Die Folgen der Corona-Krise sind immens“, sagt auch Oliver Thomé, Chef von Popp-Concerts, der mit seinen neun Mitarbeitern rotiert, um 24 Veranstaltungen zu verlegen. Das bedeutet Gespräche mit Agenturen, Hallen und Künstlern. Und es betrifft etwa 18 000 Ticket-Kunden. „An den Konzerten hängen noch ganz viele andere Unternehmen und Mitarbeiter dran: Techniker, Security, Personaldienstleister, Hotels, ein Riesen-Rattenschwanz ist das...“, sagt Thomé, der mit Einbußen von mehr als 100 000 Euro rechnet und froh ist, über einen Puffer zu verfügen.

Vielen freischaffenden Künstlern fehlt solch ein Puffer. Seit 25 Jahren lebt Heiko Wilhelmus aus Maring-Noviand von der Musik. Nun wird er sich übergangsweise einen anderen Job suchen müssen. Als Taxifahrer vielleicht. Oder in der Produktion. „Am Wochenende ist das erst mal bei mir angekommen“, sagt der studierte Jazzgitarrist (The Beat Pack, 32/20 Blues Band, SteilFlug). Alle Konzerte seien abgesagt, genau wie der Gitarrenunterricht. Irgendwie müsse nun Geld reinkommen. Auf die staatlichen Finanzhilfen will er nicht warten. „Bis die bewilligt werden, sind wir alle pleite“, sagt er.

„Wer keine Reserven hat, guckt jetzt in die Röhre“, sagt Schauspieler Tim Olrik Stöneberg, der sich mit seiner Familie in freiwillige Quarantäne zurückgezogen hat, nachdem alle Theateraufführungen (darunter „Stella“ in Luxemburg) und Erlebnisführungen in Trier abgeblasen wurden. Sein Verdienstausfall bis Ende April gehe in die Tausender. Er wartet nun einfach mal ab. Falls Fernseh-Drehs reinkommen, könne er die noch wahrnehmen. Und ansonsten habe er erst einmal mehr Zeit mit seinem Kind.

Weniger dramatisch sind die Folgen für die Eifel-Kulturtage. Zwar mussten auch da die Termine bis April verschoben werden. Kosten fallen laut Rainer Laupichler allerdings erst an, wenn die Veranstaltungen über die Bühne gehen.

