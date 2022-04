Kunstwerk der Woche : Die Stille zum Klingen bringen

Klanginstallation „Hafenmelodie“ von Bernd Bleffert. Foto: Eva-Maria Reuther

In seinen Installationen tropft Wasser und rinnt Sand. Ein andermal schlägt ein Pendel an einen Kreis von Nägeln. All das geschieht in entschleunigender Langsamkeit. Dabei genügen die Geräusche nicht sich selbst.