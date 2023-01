Theater : „Und das Schwein läuft noch frei rum“

Die beiden Hauptdarsteller in „Nichts, was uns passiert“: Lennart Hillmann als Jonas und Tamara Theisen als Anna. Foto: Marco Piecuch

Trier Vergewaltigung oder falsche Beschuldigung? Solche Vorwürfe wiegen schwer und lassen sich oft doch nicht aufklären. Das Theater Trier macht aus dem Thema ein packendes, unbedingt sehenswertes Kammerspiel.

N – I – C – H – T . Ein paar gezimmerte Buchstaben in der Mitte des Raums, mehr braucht es nicht, um aus kargen Kulissen in der Europäischen Kunstakademie in Trier einen Ort ungeheuerlicher Vorwürfe und fürchterlicher persönlicher Dramen zu machen. Beim Schauspiel „Nichts, was uns passiert“ sitzen die 140 Besucher hufeisenförmig um die Buchstaben herum, die teils neonbeleuchtet als Möbel dienen. Teils liegen sie umgefallen am Boden und unterstreichen die Botschaft: Soll niemand sagen, dass das Drama nicht auch ihm oder ihr selbst passieren könnte.

Anna und Jonas lernen sich auf einer Party kennen. Es ist Sommer 2014, Fußball-WM. Beide haben ihr Studium abgeschlossen. Anna jobbt in einer Bar, Jonas promoviert. Die Stimmung ist ausgelassen, das Bier fließt, und der Abend endet – im Bett. Während Anna am nächsten Tag ein weiteres Date vorschlägt, will Jonas keine Beziehung. Doch als die beiden sich auf einer Geburtstagsparty wiedersehen und sich völlig betrinken, nimmt das Drama seinen Lauf. Anna wird Jonas zwei Monate später bei der Polizei anzeigen wegen Vergewaltigung. Jonas sieht sich völlig zu Unrecht beschuldigt und gebrandmarkt. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, ist er überzeugt, ein „Nein“ von Anna hat er nicht wahrgenommen.

Die Trierer Bühnenfassung, für die Lara Fritz und Philipp Matthias Müller den gleichnamigen Roman von Bettina Wilpert umgeschrieben haben, rollt das Geschehen aus dem Rückblick auf (Bühnenbild: Dietmar Teßmann, Kostümbild: Nadja Szymczak). Anna gesteht eingangs bitter, dass sie Vergewaltigung immer für etwas gehalten habe, das ihr nicht passieren könne. „Opfer sein, damit kenne ich mich nicht aus.“ In den Köpfen ist es ein Delikt böser fremder Männer in dunklen Hauseingängen oder in toxischen Beziehungen. Tamara Theisen spielt diese Anna leidenschaftlich, mit energischer Stimme, als selbstbewusste, streitbare (manchmal damit auch nervige) junge Frau, die das Geschehen völlig aus der Bahn wirft. Sie kann nachts nicht mehr schlafen, kündigt ihren Job. Hätte sie die Geschichte erfinden können? Das überlegt Hannes, den León Hänig als netten Kumpel spielt, der zerrissen ist zwischen beiden Freunden. Er will beiden glauben – und enttäuscht so beide. Jonas (Lennart Hillmann), der sympathische junge Mann am Beginn einer Uni-Karriere, der sich im linkspolitischen Spektrum für die Verbesserung der Welt engagiert, kann nicht fassen, dass sein bester Freund nicht bedingungslos glaubt, dass er nie eine Frau vergewaltigen würde.

Solche Loyalität ist für Annas Freundin Verena hingegen kein Problem. Anna Pircher gibt sie enthusiastisch als militant-feministische Zicke, die ohne zu überlegen weiß, was die Wahrheit ist, und die die Nachricht nur zur Bestätigung ihrer eigenen Meinung nutzt („Und das Schwein läuft noch frei rum!“). Sie will öffentlich mobil machen gegen den „Täter“ und versucht jegliche Zweifel Annas an der eigenen Erinnerung zu zerstreuen.

Da bieten Social-media-Kampagnen, symbolhaft als Hashtag-Icon auf der Bühne liegend, einen großen Resonanzraum. Jeder hat eine Meinung – die Fakten spielen da keine entscheidende Rolle. Hashtag #findetdasschwein versus #justiceforJonas. Und vor Gericht schönen alle auf eigene Weise ihre Zeugenaussagen.

Neben der stimmigen Bühnenfassung ist es das Verdienst von Regisseur Mihails Gubenko, jeder Seite mit Leidenschaft ihre Berechtigung zu lassen. Beide Positionen bleiben bestehen – unvereinbar zwar, aber auch nicht auflösbar. So sensibilisieren sie das Publikum für eilfertige Täter-Opfer-Geschichten und ihre Verbreitung.

Bei allem Ernst des Themas kommen dramaturgische Pfiffe nicht zu kurz: So schlüpfen die vier Darsteller allein dank ihrer Ausdruckskraft in zig weitere Rollen, ohne das Kostüm zu wechseln: den Polizisten, der Anna gnadenlos ins Kreuzverhör nimmt, die Eltern („Unser Jonas würde so was nicht tun“) oder Stimmen, die die Masse an Vorurteilen gegenüber Opfern sexueller Gewalt zum Ausdruck bringen. Und das dynamische Bühnengeschehen sorgt mit schnellen Wortwechseln, viel Bewegung und manchen Effekten wie platzenden Luftballons, Konfettiregen, Neonflackern und Nebelschwaden für kurzweilige, packende 80 Minuten.

Begeisterung und jubelnder Applaus beim überwiegend jungen Publikum.