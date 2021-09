Landtag : Landtag entsetzt über den Tankstellen-Mord

19.09.2021, Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein: Polizisten sichern am frühen Morgen eine Tankstelle. Ein Angestellter der Tankstelle war in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz in der Nacht zuvor von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden. Der 49-Jährige soll dem 20 Jahre alten Verkäufer in den Kopf geschossen haben, nachdem dieser ihn beim Bierkauf zwei Mal auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich Täter und Opfer gekannt hätten. (Zu dpa «Tödlicher Angriff wegen Maskenstreits: Täter zuvor unauffällig») Foto: Christian Schulz/Foto Hosser/dpa - ACHTUNG: Eine Person wurde auf eigenen Wunsch gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Christian Schulz