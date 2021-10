Drogen&Legalisierung : In Luxemburg bald Anbau von Cannabispflanzen zuhause möglich

Foto: AP/Andrew Selsky

Luxemburg Neuigkeiten zur Cannabis-Legalisierung in Luxemburg: Dort darf Cannabis künftig in kleinerem Maßstab für den Eigenbedarf angebaut werden. Das geht aus einem Maßnahmenpaket der luxemburgischen Regierung zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hervor, das am Freitag vorgestellt wurde. Die bisher bekannten Details: