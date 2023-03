Mitten in der Fastenzeit Eine Tonne Süßigkeiten und bis zu 1000 Liter Wein: In Luxemburg gibt es noch einen Karnevalsumzug

Wasserbillig · Wer vom närrischen Treiben nicht genug bekommt, kann am Samstag in Luxemburg feiern – in Wasserbillig gibt es einen Umzug. Autofahrer sollten daher einiges beachten.

16.03.2023, 11:21 Uhr

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Mit dem Sonntag Laetare ist die Mitte der Fastenzeit überschritten. Ein Grund zur Freude. Das Fest ist im Deutschen als Mittfasten bekannt, in Luxemburg heißt es „Halef Fasten“. In Wasserbillig sind dann auch noch die Gecken los. Und zwar schon am Vorabend von Laetare.