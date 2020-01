Verkehrssicherheit : Von der Not mit dem Notruf

Platten/Longkamp Volksfreund-Leser klagen über Funklöcher entlang des Hochmoselübergangs. Eine bessere Versorgung mit Mobilfunkmasten ist geplant. Aber warum dauert das so lange?

Genehmigungsverfahren dauern in Rheinland-Pfalz lange. Das sagt Volker Petendorf, Pressesprecher bei Vodafone mit Sitz in Düsseldorf. Das sei auch kein Geheimnis. Aus diesem Grund wurde eine Clearing-Stelle Mobilfunk eingerichtet, die laut dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz zur zentralen Schnittstelle rund um den Mobilfunkausbau in Rheinland-Pfalz werden soll.