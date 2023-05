Sanierung in diesem Jahr Die B50 alt bei Bernkastel wird mehrere Monate lang voll gesperrt

Wegen der baulichen Situation vor Ort kann die Sanierung dieses zweiten Bauabschnittes nur unter Vollsperrung erfolgen. Das bedeutet, dass Autofahrer den Bereich komplett umfahren und dafür einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier auf TV-Nachfrage mitteilt, führt die Umleitungsstrecke in dem Abschnitt der K94 Monzelfeld-Longkamp über die K94 Monzelfeld und die L158 Blockhaus nach Longkamp und zurück. Vor Beginn des Vorhabens werde der LBM nochmals genau über den Bauablauf und die Sperrungen informieren. Statt circa vier Kilometer wird die Streckenlänge zwischen Longkamp und Einfahrt Monzelfeld dann rund neun Kilometer betragen.