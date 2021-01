Corona : Gesundheitsamt Wittlich kommt auch mit einer Inzidenz von 100 klar

Auch bei den Corona-Abstrichen ist ehrenamtliche Hilfe gefragt. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Wittlich/Traben-Trarbach Eine Gruppe von Bürgern aus Traben-Trarbach hatte Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Fällen angeboten. Das ist aber auf ehrenamtlicher Basis nicht so einfach möglich - und aktuell auch nicht nötig.

Der Inzidenzwert von 50 ist derzeit das Maß vieler Dinge. Steigt er über 50, dann müssen weitergehende Maßnahmen getroffen werden, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Das ist der Fall, wenn mehr als 50 Menschen von 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen Corona positiv getestet werden - und aktuell ist das fast überall in Deutschland so, weshalb der Lockdown vom Dezember weiter in den Februar verlängert wurde.

Als Begründung für die Zahl 50 wird immer wieder angeführt, dass das die Grenze sei, innerhalb der die Mitarbeiter des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes die Kontakte nachverfolgen können.

Das bedeutet unter anderem die Betroffenen telefonisch zu erreichen, zu informieren und Kontaktlisten abzuarbeiten.

Solange das möglich ist und die Betroffenen gewarnt, getestet und gegebenenfalls unter Quarantäne gestellt werden, sei die Pandemie noch beherrschbar heißt es.

Wie ist die Lage nun im Gesundheitsamt in Wittlich? Es war vor einem knappen Jahr, als eine Gruppe Traben-Trarbacher Bürger sich dem Gesundheitsamt in Wittlich ehrenamtliche Hilfe angeboten hatte. Darunter sogar ein IT-Experte, der als Datenschutzbeauftragter zertifiziert ist (Name der Redaktion bekannt). Schon damals sei ihnen klar gewesen, dass in der Pandemiebekämpfung eine rasche Nachverfolgung von möglicherweise Infizierten ganz entscheidend sei, um die Krankheit möglichst weit einzudämmen, erklärt einer der Freiwilligen.

Lesen Sie auch Corona : Kreis Bernkastel-Wittlich zurück in roter Zone

Umso überraschter waren sie damals, als sie die Antwort erhielten, dass vorerst keine Hilfe gebraucht werde. Tatsächlich haben die Kapazitäten zu Beginn der Krise im vergangenen Jahr in Wittlich ausgereicht, wie Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung, dem TV gegenüber bestätigt. Damals sei es entscheidend gewesen, erst einmal eine Struktur aufzubauen, was sich gut bewältigen ließ. Im Sommer habe sich dann abgezeichnet, dass die Kontaktnachverfolgung zur Daueraufgabe wird. Dabei habe sich aber auch rasch abgezeichnet, dass gerade die Kontaktnachverfolgung ein komplexer Vorgang ist: „Da ist Kontinuität sehr wichtig, man muss klare Dienstpläne machen,“ sagt Follmann. Das sei mit manchmal eher sporadischem ehrenamtlichem Engagement nicht zu machen. Zudem müssten diese Kontaktnachverfolger geschult werden, die Einarbeitung sei aufwendig und müsse stetig weiter verfolgt werden. Zudem würden die Corona-Verordnungen immer wieder geändert und dem müsse auch die Kontaktnachverfolgung angepasst werden.

Durch die inzwischen vorhandene Unterstützung der Bundeswehr sei die Kontaktnachverfolgung im Landkreis Bernkastel-Wittlich unproblematisch. „Der Inzidenzwert von 50 war damals eine Annahme, die so getroffen wurde. Auch bei einem Inzidenzwert von 100 war die Kontaktverfolgung hier im Landkreis unproblematisch. Sie war herausfordernd und personalintensiv, aber wir mussten sie nie einstellen,“ sagt Follmann. Sollte die Bundeswehr abgezogen werden, müsse die Situation neu bewertet werden.

Lesen Sie auch Corona : Kreis Bernkastel-Wittlich kommt aus der roten Zone

Was das ehrenamtliche Engagement betreffe, wolle man niemanden verprellen und sei in allen anderen Bereichen froh über jede Hilfe, so Follmann. Vor allem seien Freiwillige für das Abnehmen von Corona-Abstrichen gefragt, aber auch für den Transport von Senioren zum Impfzentrum.