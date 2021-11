Beste Pommes : Döner aus Leidenschaft - Der Efes Grill in Neumagen-Dhron

Foto: TV/Alexander Wittlings 15 Bilder Bildergalerie: Efes Grill in Neumagen-Drohn nominiert für „Beste Pommes“

Neumagen-Drohn Der Efes Grill in Neumagen-Dhron ist nominiert in unserem Wettbewerb „Beste Pommes“. Die Brüder Abdi und Mucahit Altun grillen hier Döner aus Leidenschaft. Die Liebe zum Imbiss liegt bei ihnen in der Familie.