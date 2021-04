Kostenpflichtiger Inhalt: „Bleibt gesund!“ in 3000 Metern Höhe : Diese „Himmelschreiber“ stecken hinter der Botschaft am Himmel über der Region (Fotos/Video)

Foto: TV/Dietmar Schreiber Aviation Photography 32 Bilder Himmelsschreiber aus Traben-Trarbach zeigen ihr Können

Trier/Traben-Trarbach Schriftzeichen am Himmel in Trier und Traben-Trarbach. Wo kamen sie her? Das waren keine Ufos, sondern Piloten, die eine neue Technologie nutzen. Was die Kunstflieger mit ihrer Aktion am Wochenende erreichen wollten und wo ihre Botschaften schon zu sehen waren.