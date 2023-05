Warum die Brand-Ermittlungen nur langsam starten können Schutt und Asche: Millionenschaden nach Feuer im Getränkemarkt Morbach

Am Morgen nach dem zerstörerischen Brand in seinem Getränkemarkt ist Inhaber Roman Knichel hörbar mitgenommen: „Wir sind immer noch ein bisschen geschockt“, sagt er am Freitag in einem Telefonat mit der Volksfreund-Redaktion. Die Löscharbeiten an dem Marktgebäude in Morbach am Dreieck seien inzwischen zwar beendet. Bis etwa 6 Uhr waren die Feuerwehren noch vor Ort gewesen, um bei eventuellen Glutnestern einzugreifen. „Aber der Markt ist komplett eingezäunt und darf vorerst nicht betreten werden“, berichtet Knichel.