Steigende Fallzahlen : Corona verhindert Winter-Zauber in Traben-Trarbach

Corona verhindert Winter-Zauber in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Nach der Absage des Wein-Nachts-Markts muss nun auch das Alternativprogramm dazu abgesagt werden.

Traben-Trarbach Wenn so manch einer derzeit Traben-Trarbach und Unterwelt hört, denke viele vermutlich an den Cyberbunker und den aktuell laufenden Prozess gegen die mutmaßiche Bande. In der Uterwelt der Doppelstart findet alljährlich auch der Wein-Nachts-Markt statt, er wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt und durch einen Winter-Wein-Zauber ersetzt – der jetzt auch den steigenden Fallzahlen und größere Einschränkungen zum Opfer fällt und ebenfalls abgesagt werden muss, wie Kirsten Haag von der Traben-Trarbacher Touristinformatrion mitteilt.