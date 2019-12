Der Streit um die Straßen am Thalfanger Himmelberg nimmt kein Ende

Trier/Thalfang Prozess am Landgericht Trier: Die Gemeinde Thalfang will Privatstraßen im dortigen Ferienpark zurückkaufen. Manche Eigentümer von Immobilien beschweren sich über deren Erhaltungszustand.

Der Ferienpark wurde in den späten 1970er-Jahren gegründet und besteht aus 124 Ferienhäusern mit insgesamt 167 Wohnungen. Ergänzt wird er durch ein Hotel mit 40 Appartements in einer Parkanlage mit einer Größe von 25 000 Quadratmetern. Ein Teil der Ferienwohnungen wird inzwischen privat vermietet, da die Eigentümer sie nach einer gewissen Frist übernommen haben.

Einige Privateigentümer beschwerten sich in den vergangenen Jahren mehrmals über eine zeitweise nicht funktionierende Beleuchtung und einen nicht angemessenen Erhaltungsgrad der Zubringerstraßen. Darauf hatte damals die Ortsgemeinde Thalfang reagiert, wie Ortsbürgermeister Burkhard Graul auf TV-Anfrage erklärt: „Es handelt sich ja nach wie vor um Privatstraßen. Als damals deren Beleuchtung abgeschaltet wurde, haben wir das als Ortsgemeinde auf eigene Kosten übernommen und machen das auch weiter.“

Um Rechtssicherheit zu schaffen, will die Ortsgemeinde Thalfang die Straßen schon seit mehreren Jahren wieder in ihren Besitz bringen (Trierischer Volksfreund vom 20. Juli 2017) und beruft sich auf eine sogenannte Rückfallklausel der damaligen Übereignung.

„Gegenstand des Rechtsstreits ist ein Rückübertragungsanspruch aus einer zwischen den Parteien bestehenden notariellen Vereinbarung für den Fall, dass der Ferienpark nicht mehr in ,hotelmäßiger Form’ betrieben wird, wobei die Klägerin eine lastenfreie Übertragung, das heißt ohne die bestehende Grundschuld, begehrt“, erläutert die Medienreferentin des Trierer Landgerichtes, Sarah Weber, die Problematik gegenüber dem TV.

Kurz: Die Gemeinde will die Straßen ohne Grundschuld zurück und bezieht sich dabei auf eine Vereinbarung, die notariell beglaubigt wurde. Da zwischenzeitig ein Teil der Ferienhäuser privat vermietet wird und der übrige Teil von einer neuen Ferienparkbetreibergesellschaft übernommen wurde, wird der Park demnach nicht mehr komplett in „hotelmäßiger Form“ betrieben. Aber: Auf dem Grundstück liegt noch eine Grundschuld.

Und für diese will die beklagte Partei, also der derzeitige Eigentümer, bezahlt werden. Die Gemeinde hatte unlängst 5000 Euro dafür angeboten, wie in der Gerichtsverhandlung deutlich wurde. Das Angebot wurde aber nicht angenommen.