Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismus : Große Pläne für das Kueser Plateau

Das Hotel soll zeitgemäß renoviert werden. Dazu zählt ein kompletter Wechsel der Inneneinrichtung, bei dem diese Elemente verwendet werden sollen. Foto: TV/Bodensteiner

Traben-Trarbach/Bernkastel-Kues Die Bodensteiner-Gruppe aus Traben-Trarbach will 15 Millionen Euro in Bernkastel-Kues investieren. Es gibt aber noch einen Knackpunkt: Der Verkauf der Mosellandhalle, die der Stadt gehört. In der nächsten Stadtratsitzung soll darüber abgestimmt werden.