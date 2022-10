Große Löcher im Wald und stapelweise Holz an den Wegen: Sie sieht es im Malborner Gemeindewald an mehreren Stellen aus. Laut dem Forstamt Hochwald sind dort rund 70 Hektar an Fichtenbeständen der Trockenheit und Schädlingen zum Opfer gefallen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber