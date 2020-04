Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Landärzte: Patientenzahlen sinken

Traben-Trarbach/Thalfang/Mainz Im ländlichen Raum sind die Covid-19-Fallzahlen noch relativ gering. Dafür dauert dort die Lieferung von Schutzkleidung länger. Auch das Patientenaufkommen verringert sich.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Hausarzt-Praxen auf dem Land aus? Kommen mehr oder weniger Patienten, wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Dr. Martin Dirnecker aus Traben-Trarbach ist Allgemeinmediziner. Er berichtet, wie sich der Alltag in seiner Praxis in den vergangenen Wochen verändert hat: „Es war zu Beginn schon ein Organisations-Chaos, denn es war nicht klar, wo die Zuständigkeiten liegen.“ Dabei ging es auch um die Lieferung von Schutzkleidung und Masken und die Frage, ob das Landesamt für Katastrophenschutz das übernimmt oder die Kassenärztliche Vereinigung. Inzwischen sei das Problem gelöst worden. Die kassenärztliche Vereinigung habe vor wenigen Tagen in Trier eine erste Charge zur Abholung bereit gestellt. „Da waren die Praxen in der Stadt schon im Vorteil, wir waren bei dieser Lieferung zu spät dran,“ erinnert sich Dirnecker. Dieses Verteil-Problem sei aber inzwischen behoben, erklärt Stefan Holler, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Mainz: „Die Schutzausrüstung wird in mehreren Wellen von einer Spedition im Land ausgeliefert. Die einzelnen Praxen werden direkt beliefert. Dabei haben wir nach Fachgebieten priorisiert.“

In Traben-Trarbach sei die Lage immerhin noch relativ entspannt, stellt Dirnecker fest, denn der Infektionsdruck sei auf dem Land gering. Er bemerkt aber auch, dass weniger Patienten seine Praxis aufsuchen als vor der Pandemie. Dafür würde die Telefonsprechstunde öfter in Anspruch genommen.

In Thalfang ist die Situation ähnlich, weiß Dr. Sandra Adam zu berichten, die dort als Allgemeinmedizinerin tätig ist. In der Festhalle wurde eine spezielle Fieber-Ambulanz (der TV berichtete) geschaffen, um Covid-19-Verdachtsfälle direkt zu prüfen und sie von den Praxen der niedergelassenen Allgemeinmediziner fernzuhalten. Damit soll eine Weiterverbreitung von Covid-19 verhindert werden. Das führt aber auch in Thalfang zu einem Rückgang der Patientenzahl. „Es kommen weniger Patienten in die Praxis, weil sie Angst haben, sich anzustecken,“ sagt Adam. Das führe langfristig zu Einnahmeverlusten. Hinzu komme die Empfehlung, Routine-Untersuchungen wie den Checkup erst nach der Krise zu machen. Auch diese Einnahmen fehlen - dennoch müssen Gehälter, die Miete und Kredite bezahlt werden.

Holler von der Kassenärztlichen Vereinigung bestätigt diese Entwicklung. Er macht zudem darauf aufmerksam, dass durch die Bereithaltung von Krankenhausbetten für Covid-19-Infizierte viele Operationen verschoben werden. Das wirke sich nicht nur auf die Arbeit im Krankenhaus aus, sondern auch auf die Arbeit der Belegärzte. Das sind Ärzte, die eine eigene Praxis haben, aber auch eigene Patienten in sogenannten Belegbetten im Krankenhaus stationär behandeln. Auch diesen drohen nun Einnahmeverluste. Er erinnert auch daran, dass es noch andere Krankheiten gebe, die behandelt werden müssen. Die aufgeschobenen Operationen müssten auch irgendwann nachgeholt werden.