Finanzen : Schwarze Zahlen dank neuem Finanzausgleich

In den Katastrophenschutz wird der Kreis Bernkastel-Wittlich investieren. Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Wittlich Durch die Änderung des Finanzausgleichs auf Landesebene kann der Kreis Bernkastel-Wittlich in diesem Jahr seine Finanzen konsolidieren. Vor allem in den Katastrophenschutz soll investiert werden.

Neben den laufenden Ausgaben wird der Landkreis Bernkastel-Wittlich in diesem Jahr unter anderem in den Katastrophenschutz, die Sanierung der Kreisstraße und den Ausbau des Breitbandnetzes investieren. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Kreistags deutlich, in der der Haushalt für 2023 verabschiedet wurde.

Die Kreisumlage soll um drei Prozent auf 44,2 Prozent gesenkt werden, was die Kommunen entlasten wird. Zudem kann der Kreis bereits in diesem Jahr aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds aussteigen und hat damit seine Liquiditätskredite getilgt. Diese Kredite dienen dazu, im Gegensatz zu Investitionskrediten, laufende Kosten zu bezahlen. Somit steht ihnen kein Gegenwert gegenüber, während bei Investitionskrediten zum Beispiel Gebäude oder technische Anlagen den Gegenwert bilden.

„Wir haben 2022 den Konsolidierungspfad verlassen und haben nun Stand Null bei den Liquiditätskrediten. Es ist der richtige Weg, sich von diesen Krediten zu verabschieden“, erklärte Landrat Gregor Eibes.

Der Finanzhaushalt habe ein Volumen von 265 Millionen Euro und verfüge sogar über eine sogenannte freie Finanzspitze von 3,1 Millionen Euro. Diese habe im Vorjahr noch bei 449.000 Euro gelegen. Der Kernpunkt der Veränderung im Haushalt sei der neuen Schlüsselzuweisung des Landes geschuldet. Das Land hatte im vergangenen Jahr den Finanzausgleich reformiert. Dabei sei im Ansatz der Jugend- und Sozialhilfebereich in die Bemessung mit eingegangen und der liege hoch, so Eibes.

Allerdings würden die Budgets der Fachbereiche wachsen, vor allem im Bereich Schule und Familie. Auch die Schülerbeförderung werde teurer, wobei man sich allerdings eine Entlastung durch das 49-Euro-Ticket verspreche. Was die Hilfen für Asylbewerber betreffe, sei die Lage für 2023 noch unklar und man müsse die Entwicklung abwarten. Bei ukrainischen Flüchtlingen würde meistens der Leistungsbezug aus dem SGB II gelten, was den Kreis entlaste. Bei anderen Flüchtlingen hinge das vom Erstbescheid ab. „Mit den angekündigten Zahlen müssen wir sehen, inwieweit wir in die Unterdeckung kommen“, sagte Eibes. Insgesamt sollen in diesem Jahr 24 Millionen Euro investiert werden.

In Anbetracht der zunehmenden Inflation und höherer Kreditkosten sei es sinnvoll gewesen, in den vergangenen Jahren zu einem damals wesentlich niedrigeren Zinssatz in die Schulen zu investieren. Jetzt stehe vor allem der Aufbau des Katastrophenschutzzentrums in Wittlich an.

Jürgen Jakobs, Sprecher der CDU-Fraktion, lobt die überfällige Neuregelung des Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz. „Wir gehören zu den ganz wenigen in Rheinland-Pfalz, die so die Umlage senken können. Wir haben eine sehr gute Einnahmesituation“, bemerkt Jakobs. Vor allem Bildung, Kultur und der ÖPNV würden den Haushalt stark belasten.

Hermann-Josef Hauth (SPD) weist auf die zusätzlichen neuen Aufgaben des Kreises wie den Schutz vor Hochwasser und Starkregenlagen hin. Es sei wichtig, die Energie-Unabhängigkeit voranzutreiben, um Mehrkosten zu vermeiden. Der ÖPNV bleibe nach wie vor das Sorgenkind der Kreisfinanzen. Aus seiner Sicht hätte man die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt senken können.

„Ich bin ja schon lange dabei, aber so einen Haushalt habe ich auch noch nicht erlebt: Wir haben erstmals wieder eine freie Finanzspitze“, sagt Jutta Blatzheim-Roegler (Grüne/B90). Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes sei notwendig gewesen, um den Ausgleich stärker an den tatsächlichen Bedarf zu orientieren.

„Die Lage ist besser als die Stimmung“, sagt Alois Meyer (FWG) zum Haushaltsplan für 2023. Der Kreis habe durch den neuen Finanzausgleich klare Vorteile, allerdings seien die Ortsgemeinden wieder die Leidtragenden. Damit sei das Land einer Forderung nach einem gerechten Finanzausgleich nicht nachgekommen. In Anbetracht der hohen Kosten für den ÖPNV fordert Meyer eine Anpassung, sofern das Angebot nicht überall wahrgenommen werde.

Allein sechs Millionen Euro für den Straßenbau und acht Millionen Euro für das Breitbandnetz seien 2023 wichtig, um den Landkreis weiter zu entwickeln, findet Frank Klein (FDP). Er erinnert auch daran, dass der Landkreis sich in den vergangenen Jahrzehnten von seiner agrarischen Prägung her auch in Richtung produzierendes Gewerbe entwickelt habe. Dafür sei es wichtig, den Individualverkehr zu erhalten und ihn zu schützen. Klein: „Die Klebeaktionen der Letzten Generation finde ich das Letzte“.

Mehr Sozialwohnungen hält Ali Damar (Die Linke) für besonders wichtig. Dafür müsse sich der Landkreis einsetzen, denn viele Menschen könnten sich keine teure Wohnung leisten. Auch sei es wichtig, über eine Mietpreisbremse nachzudenken.

Die Verbesserung des Katastrophenschutzes hält Brigitte Hoffmann (AfD) für besonders wichtig. „Der vorhandene Mangel an Bevölkerungsschutz wurde durch das Ahr-Hochwasser 2021 aufgezeigt“, sagt Hoffmann.