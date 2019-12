Volksfreund-Umfrage

Viele Volksfreund-Leser sind einem Aufruf gefolgt, ihre Erfahrungen mit dem Verkehr auf der B 50 alt auf der Strecke zwischen Wederath und Büchenbeuren zu schildern, seit der Hochmoselübergang offen ist. Ihre Erfahrungen schildert zum Beispiel Gudrun Sperling aus Hinzerath: „Ich bin die Strecke die vergangenen Wochen öfter gefahren, aber privat zu Terminen. Bis jetzt lief es mit den Ampeln immer sehr fließend. Sie schalten ja nur um, wenn aus den Seitenstraßen Autos auf die Strecke müssen. Wie es allerdings im Berufsverkehr aussieht, kann ich leider nicht sagen. Ein Problem sehe ich da eher am Hinzerather Minikreisel. Wie es da stockt und staut, sehe ich fast täglich.“

So ähnlich nimmt es auch Martin Pfeiffer aus Morbach wahr: „Ich bin in jüngster Zeit oft von Morbach nach Kirchberg gefahren. An den Ampeln läuft alles reibungslos, aber am Kreisel stockt der Verkehr sehr oft.“

Michaela Paul aus Morbach fährt jeden Tag von Morbach nach Büchenbeuren. Sie sagt: „Vom vorausgesagten Mehrverkehr ist kaum etwas zu merken. Der Ampelbetrieb läuft wider erwarten reibungslos. Selbst wenn die Ampel rot ist, wird sie innerhalb weniger Sekunden wieder grün. Ich bin selbst überrascht, dass es so gut läuft.“

Für manche hat sich die Situation sogar verbessert. Anna Faber, die an einer der Ampeln wohnt, sagt: „Seit die Ampel an ist, stehe ich keine 30 Minuten mehr, um irgendwie über die Kreuzung zu kommen, egal von welcher Seite.“ Es sei zur Zeit noch sehr ruhig. “

„Der Verkehr ist nicht mehr geworden und auch an den Ampeln/dem Kreisel läuft alles gut“, so erlebt es Anja Reichenbach, die jeden Tag von Morbach nach Simmern unterwegs ist. „Einzig, wenn man von Simmern nach Morbach fährt und die Ampel bei Hochscheid rot ist, brauchen die Lastwagen durch die Steigung etwas, bis sie wieder in Fahrt kommen. Aber alles halb so wild. Und Leute, die keine Zeit haben und an den unmöglichsten Stellen überholen, wird es leider immer geben.“

Melanie Kiefer, unterwegs auf der Strecke Hinzerath – Sohren, findet es derzeit angenehm zu fahren. „Wenn man mal an ner roten Ampel steht, springt sie recht schnell wieder um. Also, keine lange Wartezeit. Ja, Raser gibt’s nach wie vor. Aber solche Deppen sterben wohl leider nie aus.“

Sascha Reitz aus Gonzerath hat noch eine Anregung: Wenn man aus Trier rausfährt, so schreibt er, und nach Kenn das Autobahndreieck Moseltal kommt, wird der Verkehr für Mainz und Flugplatz Hahn nach wie vor über die Abfahrt Mehring, also sprich Richtung Thalfang L150, Morbach B327 geführt, „was ja wohl in naher Zukunft geändert werden müsste, und dieser dann über das Autobahnkreuz Wittlich geleitet werden müsste“.

Er könne nichts Nachteiliges sagen. „Am Kreisel Hinzerath alles relativ entspannt. Das übliche Aufkommen, wenn aus allen Richtungen die großen LKW dort einfahren, dann kommt es mal zu einer kurzen Wartezeit. Aber nun nicht, wie einige es prophezeit hatten, Chaos pur. Ja gut, der Kreisel wurde echt vom Durchmesser her zu klein gebaut. Denn die LKW-Fahrer müssen schon rudern am Lenkrad. Die weitere Ampelschaltung Richtung Flugplatz Hahn ist recht flott.“