Kommunales : Gewerbegebiet bleibt in der Diskussion

BI Maring-Noviand. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues/Maring-Noviand Winzer aus Brauneberg wollen Flächen für Weinanbau nutzen - Verbandsgemeinde ändert Flächennutzungsplan.

Gewerbepark, Naturgebiet oder Weinbau? Das bei Maring-Noviand auf der Rückseite des Braunebergs geplante Gewerbegebiet ist immer noch in der Diskussion. In der Sitzung des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues am Dienstag informierte der erste Beigeordnete Leo Wächter über den aktuellen Stand der Dinge. Demnach gilt der vom Gemeinderat mehrheitlich gefasste Beschluss, das geplante Gebiet im Flächennutzungsplan als „G“-Kategorie (Gewerbegebiet) einstufen zu lassen. Das werde jetzt umgesetzt. Wächter: „Das wird zügig angegangen.“ In der Einwohnerfragestunde der Sitzung fragte Winzer Markus Fries aus Maring-Noviand, ob Rat und Verwaltung grundsätzliche Überlegungen zu den Kosten des Gewerbegebiets gemacht hätten. Leo Wächter bestätigte das: „Die Kosten für die Gutachten haben vorgelegen und wurden auch vom Verbandsgemeinderat so beschlossen.“ Zudem müsse der Flächennutzungsplan durch die Fusion mit Neumagen-Dhron ohnehin komplett überarbeitet werden.

Einen Tag vor der Sitzung der Verbandsgemeinde trafen sich die Gegner des Gewerbegebietes in Maring-Noviand vor dem Bürgerhaus. Sie demonstrierten vor dem Gebäude, in dem die Grundstückseigentümer des Gebietes in einer geschlossenen Veranstaltung über die Umweltverträglichkeitsprüfung informiert wurden.

Auf einem großen Plakat war zu lesen: „Winzer gegen riesiges Industriegebiet auf dem Brauneberg“. Eine Vertreterin dieser Winzer war Sybille von Schuckmann-Karp aus Brauneberg. „Wir haben jetzt schon Schäden ohne Ende. Ich spreche für 40 Winzer aus Brauneberg. Wir brauchen die Flächen für den Weinbau, wenn der Klimawandel kommt.“ Auf die Frage, ob sie Land in dem geplanten Gewerbegebiet besitze, sagt Schuckmann-Karp: „Ich besitze dort kein Land, will aber welches in Zukunft dort kaufen, weil wir Winzer diese Rückzugsflächen brauchen.“