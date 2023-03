Hochprozentiger Genuss Mosel-Whisky: Das Experiment ist geglückt

Wer an Whisky denkt, denkt an Schottland und Irland, an raue und coole Typen im Wilden Westen und vielleicht an einen langen Abend in einer Bar. Die Mosel kommt dabei mit Sicherheit nicht vor. Die Mosel steht für hervorragende Rieslingweine, aber nicht für Whisky. Und doch hat sich im Weinort Briedel ein Mann gewagt, diese weltbekannte Spirituose selbst herzustellen. Schnapsbrenner Michael Mees, eigentlich spezialisiert auf edle Obstbrände aus Zwetschgen, Birnen, Kirschen, Mirabellen und anderen Früchten, hat im Jahr 2018 erstmals Whisky gebrannt.