Tiere : Eine Hundeliebe über Tausende Kilometer: Wie der verletzte Carl aus der Ukraine in den Hunsrück kam

Christan Ergenzinger hält Carl, den er aus der Ukraine geholt hat. Mit dabei sind Jasmin Staab, deren Team den Hund in der Ukraine bereits versorgt hat sowie die Nachbarkinder Johannes und Jonathan, die nicht nur den ukrainischen Mischlingshund, sondern auch Ergenzingers weitere Hunde Bernd, Gretel und Lotte ins Herz geschlossen haben. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Der Morbacher Tierheilpraktiker Christian Ergenzinger hat einen Straßenhund aus der Ukraine bei sich aufgenommen. In seiner Heimat hätte Carl keine guten Chancen gehabt.

Tierliebe geht weit, manchmal sogar bis zu einer Entfernung von rund 2000 Kilometern. So weit ist der Morbacher Christian Ergenzinger nämlich gefahren, um einen Hund in der Ukraine abzuholen, dem er künftig ein neues Zuhause bieten will. Carl – so heißt der mittelgroße Mischling – hat sich bereits mit den weiteren drei Hunden von Ergenzinger – sie heißen Bernd, Gretel und Lotte – ohne Probleme angefreundet. Und auch die Kinder in der Nachbarschaft haben den rund sechs Jahre alten Mischling bereits ins Herz geschlossen.

„Carl ist der liebste Hund, den man sich vorstellen kann“, sagt Ergenzinger. In der Tat: Er sucht seine Streicheleinheiten, egal bei wem, und er bekommt sie auch. „Er ist tierlieb, menschenlieb, ein Schätzchen“, sagt Ergenzinger. Dabei hat Carl bereits viel mitgemacht. Aufgewachsen ist er auf der Straße, gefüttert haben ihn die Anwohner, wo er ursprünglich gelebt hat. Und auch den Kindern auf dem Spielplatz in der Ukraine sei er ein lieber Spielkamerad gewesen, sagt Ergenzinger.

Doch während des Krieges hat Carl eine Kugel in den Kopf getroffen. Dabei hat er ein Auge verloren, außerdem ist er seitdem ohne Gehör. Vermutlich hat die Kugel die entsprechende Region in Mitleidenschaft gezogen, sagt Ergenzinger.

Der Inhaber der Tierheilpraxis in Morbach, der auch Futterspenden für die Tiere in ukrainischen Zoos sammelt und diese dort regelmäßig hinbringt (der TV berichtete), hat über Facebook von dem Schicksal des Hundes erfahren. Jasmin Staab vom Kaiserslauterer Verein Artgerecht Sozial e.V., der sich für Hunde in der Ukraine engagiert, hat das Schicksal von Carl veröffentlicht. Wobei für Ergenzinger feststand: Den will ich haben. „Gerade für solch einen Hund fahre ich so weit“, antwortet er auf die Frage, warum er sich für einen Straßenhund so engagiert. „Es ist doch ein wundervolles Lebewesen.“

In der Ukraine wäre Carl mit seinen Verletzungen aufgrund des dortigen Tierärztemangels nicht gut versorgt worden. Anders als in Deutschland. „Ich wollte, dass er das beste Leben bekommt plus die beste tierärztliche Versorgung“, sagt Ergenzinger. Der Verein Artgerecht hatte Carl als erste Maßnahme in der Ukraine bereits operieren lassen. „Jedoch hatten wir aufgrund des Krieges keine Möglichkeit, ihm weiterhin eine gute Versorgung zukommen zu lassen“, sagt Staab.

Als Ergenzinger den Mischling in der Ukraine abgeholt hat, mit einem klimatisierten Jeep, den ihm Freunde geliehen hatten, habe Carl sofort zu ihm Zuneigung gefasst. „Nach ein paar Stunden waren wir wie ein Eimer mit passendem Deckel“, sagt Ergenzinger.

Die ärztlichen Prozeduren sind für Carl noch nicht vorbei. Bei einer neuen Operation wird nachgeschaut, ob sich nicht noch Splitter in der Augenhöhle befinden. Auch auf Parasiten, die sich möglicherweise bei ihm eingenistet haben, wird der Mischling noch untersucht.

Und Carl muss auch noch einiges lernen. Beispielsweise Treppen laufen: Da er nie im Haus gelebt hat, kennt er diese nicht, hat gar Angst davor. Und da er nicht mehr hört, will Ergenzinger ihn mittels eines Vibrationshalsbandes die notwendigen Kommandos wie „Komm“ beibringen, damit er ihn ohne Leine laufen lassen kann.