Kostenpflichtiger Inhalt: Meinung : Ein Restrisiko bleibt immer

Hans-Peter Linz Kommentarfoto Online Foto: TV/Christian Weidner

Wer nun radikal Poller für Innenstädte fordert und diese am liebsten gänzlich für motorisierten Verkehr sperren möchte, sollte bereit sein, das auch in der Straße zuzulassen, in der sich sein eigenes Haus befindet.