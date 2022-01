Verkehr : Hohe Parkgebühren sorgen für Ärger

Parken in Traben: Gegen aus ihrer Sicht zu hohe Gebühren ärgern sich die Anwohner. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Traben-Trarbach In Traben-Trarbach liegt noch kein flächendeckendes Konzept für die Parkraumbewirtschaftung vor. Allerdings werden in Traben in einem bestimmten Bereich neuerdings hohe Gebühren fällig. Anwohner wollen sich dagegen wehren.

„Wer will schon 330 Euro Jahresbeitrag für einen Anwohnerparkschein bezahlen, wenn ihm kein fester Parkplatz zugewiesen ist und er leer ausgehen kann, wenn schon alle Parkplätze besetzt sind?“ Das fragt sich Hans W. Berktold, Anwohner im Traben-Trarbacher Stadtteil Traben. Dort seien in der Nähe des Hotels Zum Anker 32 Autoparkplätze und zehn Busparkplätze, die seit einiger Zeit von der Stadt bewirtschaftet werden.

„Das ging relativ lautlos vonstatten. Plötzlich musste man bezahlen,“ sagt Berktold. Denn die Parkplätze werden nicht nur von Touristen, sondern auch von Anwohnern genutzt, die dort wohnen und keinerlei andere Stellmöglichkeiten haben.

„Wir haben damals nachgefragt, warum in Traben-Trarbach kein Anwohnerparken wie in Bernkastel-Kues oder Trier möglich ist. Die Antwort war, dass bis jetzt noch kein Parkraumkonzept für die Stadt erstellt worden ist. Stattdessen bot man uns an, für 330 Euro im Jahr einen Berechtigungsschein zu erwerben, der aber noch keine Garantie für einen Parkplatz ist,“ erzählt Berktold. Aus seiner Sicht ist das viel zu teuer, denn für das Geld könne man auch privat einen Parkplatz oder eine Garage mieten und müsse nicht bangen, dass alles zugeparkt ist.

Zum Vergleich: In Trier kostet das Bewohnerparken 30 Euro im Jahr (mit Wohnsitznachweis), in Bernkastel-Kues kostet das Jahresparkticket, das von April bis Dezember nötig ist, 90 Euro ohne Wohnsitznachweis. In beiden Städten wurden Parkraumkonzepte verabschiedet, die nötig sind, um die Parksituation flächendeckend und - vor allem – gerecht für Anwohner und Besucher der Stadt zu regeln.

„Der Punkt ist, dass wir im Winter diese Parkplätze gar nicht unbedingt brauchen, weil in der Nähe genug kostenfreie Parkplätze sind. Das macht nur in der Saison Sinn, also in einem Zeitraum von etwa sechs Monaten. Zu touristischen „Hochfrequenz-Zeiten“, Feiertage, Ferien, Mosel-Wein-Nachtsmarkt ist das Ticket wertlos, da alle Plätze total belegt sind. ,“ bemerkt Berktold.