Kommunales : Das lange Warten aufs Gewerbegebiet: Es hängt an der Planungsgemeinschaft Region Trier

Das lange Warten aufs Gewerbegebiet: Es hängt an der Planungsgemeinschaft Region Trier

Bis die Bagger für das neue Gewerbegebiet bei Maring-Noviand rollen werden, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Foto: picture alliance/dpa/Jan Woitas

Osann-Monzel/Maring-Noviand/Trier Wenn Projekte wie Neubaugebiete oder Gewerbeflächen entwickelt werden, muss auch die Planungsgemeinschaft Region Trier zustimmen. Aber dort geht es nicht so schnell voran, wie sich das einige Bürgermeister wünschen.

Der Ortsbürgermeister Armin Kohnz ist verärgert: „Die Planungsgmeinschaft Region Trier ist ein unbeweglicher Apparat.“ Der Ortschef von Osann-Monzel hat allen Grund dazu, sich aufzuregen, denn in seinem Dorf sollen Baugebiete und Gewerbegebiete erschlossen werden. „Wir haben bereits im Oktober 2019 bei der Planungsgemeinschaft Region Trier einen Antrag zur Anerkennung als Gemeinde mit der Funktion „W“ (für Wohnen) und „G“ (für Gewerbe) gestellt, um den Bedarf an Baustellen sowie von Betrieben, die sich bei uns ansiedeln wollen, zu befriedigen. Die Antwort lässt aber auf sich warten,“ sagt Kohnz .

Kein Einzelfall: Vor allem in Corona-Zeiten, in denen man nicht gerade mit einem hohen Wirtschaftswachstum rechnen könne, sei es wichtig, die Weichen für die Dorfentwicklung zu stellen, findet er. „Aber diese langen Genehmigungsprozesse sind genau das ,was uns erst recht in die Krise bringt,“ ärgert er sich. Das ist kein Einzelfall. Am Rand des benachbarten Maring-Noviand soll ein Gewerbegebiet zwischen der L 47 und dem Brauneberg entstehen, um den Betrieben im Ort eine Erweiterungsmöglichkeit zu bieten und auch neue Firmen anzusiedeln. Für die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ist das die einzige größere zusammenhängende Fläche, in der überhaupt noch Gewerbe angesiedelt werden kann. Auch hier wurde der Antrag auf die Funktion „G“ für Gewerbe schon im Jahr 2019 eingereicht, aber bislang gab es noch keinen Bescheid, wie die Sprecher der beiden Fraktionen, die im Gemeinderat die Mehrheit stellen, dem TV bestätigen.

Vorstandsneuwahl und Corona: Woran liegt das? Roland Wernig, Geschäftsführer und leitender Planer der Planungsgesellschaft Region Trier, nimmt Stellung: „Vom Grundsatz her ist das Begehren der Ortsgemeinden vorgetragen. Jetzt sind wir in der Phase der Neuaufstellung des Regionalplans. Wir sind aber momentan in einer schwierigen Phase, denn die Neuwahl des Vorstands steht an.“ Wegen der Pandemie könnten die Gremien aber nicht tagen. Der Vorschlag, die Abstimmungsprozesse online zu machen, sei gescheitert, denn zwei Drittel der Mitglieder der Gemeinschaft plädieren für eine – derzeit nicht mögliche – Präsenzveranstaltung.

Wer kann mit abstimmen? Welche Instanzen sind nun in der Planungsgemeinschaft beteiligt und wozu dient dieser Abstimmungsprozess? Generell geht es um die Raumplanung in der gesamten Region. Wenn zum Beispiel ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll oder neue Baugebiete geschaffen werden, dann sollen solche Maßnahmen nicht die Interessen anderer Kommunen in der Nachbarschaft beeinträchtigen.

„Wohnen, arbeiten, versorgen, erholen, kommunizieren – in all diesen Bereichen beansprucht der Mensch Raum, verändert und gestaltet ihn. Diese Raumansprüche müssen unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten aufeinander abgestimmt und einer raumverträglichen Vorsorgeplanung zugeführt werden, um nachhaltig wertgleiche Lebensverhältnisse für die Bevölkerung zu gestalten“ so heißt auf der Homepage der Planungsgemeinschaft Region Trier (PLG). Die Landkreise in der Region und die kreisfreie Stadt Trier sind Mitglieder, darüber hinaus sind Kammern, Verbände und anerkannte Naturschutzvereinigungen vertreten. Entscheidungsgremium ist die Regionalvertretung. Ihre Beschlüsse werden durch den Regionalvorstand und zwei Fachausschüsse vorbereitet.

Vor 2022 keine Entscheidung: Joachim Streit, Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm, ist stellvertretender Vorsitzender der Planungsgemeinschaft. Streit kennt das Problem aus Maring-Noviand: „Die begehrten ,G’-Funktionen sind hier bekannt und gemeindeseitig bereits vorgetragen worden. Darauf kann im jetzigen Stand des Aufstellungsverfahrens zum neuen Regionalplan (ROPneu) nicht solitär reagiert werden. Daher werden, wie auch schon in anderen Fällen praktiziert, die Eingaben als ,vorgezogene’ Anregungen zur vorgesehenen zweiten Anhörung gewertet und in diesem Rahmen dann geprüft und abgewogen.“ Das formale Anhörungsverfahren sei aber zeitaufwändig. Streit: „Vor 2022 ist realistischerweise keine Entscheidung in der Sache zu erreichen.“ Zur Verzögerung wegen der Corona-Beschränkungen und dem offenen Posten des Vorsitzenden sagt Streit: „Die Situation zum ruhenden Sitzungsgeschehen und zum vakanten Vorsitz ist nun mal so, wie sie ist. Dies erschwert hier besonders die regionalpolitische Arbeit sowie das Herbeiführen regionalpolitischer Beschlüsse und belastet damit auch das formale Aufstellungsverfahren.“ Je nach Pandemie-Entwicklung könnte vor der Sommerpause noch ein Sitzungszyklus erfolgen, bis dahin bleibe auch die Vorsitzendenfrage offen.

Kreisverwaltung fordert Kontinuität: Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich kommentiert das so: „Der Raumordnungsplan sei seit 2014 in der Bewilligung. Das wird Zeit beanspruchen“. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich habe natürlich ein großes Interesse, dass diese Planungsverfahren nicht ins Stocken kommen. Follmann: „Man läuft dann ja Gefahr, dass möglicherweise nach einer Kommunalwahl nach fünf Jahren Planungen durch gegenteilige Ratsbeschlüsse wieder verworfen werden.“ Deshalb sollte in der Planungsgemeinschaft Kontinuität in den Sachverhalten herrschen.“ Follmann: „Es wäre fatal, wenn immer wieder umgeplant wird.“