Umfrage : Hilfe, ich bekomme kein Auto! So sieht es bei den Händlern in der Region Trier aus

Die Lieferzeiten bei Neuwagen sind nach wie vor lang. Die Autohändler in der Region sehen aber eine Entspannung der Lage. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Trier Inflation und hohe Energiepreise trüben die Kauflaune vieler Kunden, auch wenn es um Autos geht. Viele Händler haben aber weiterhin längere Lieferzeiten als üblich. Wie ist die Lage bei den Autohändlern in der Region – und wann naht Entspannung?

Der Automobilmarkt blickt auf zwei schwierige Jahre zurück. Erst haben die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine die Zulieferung wichtiger Bauteile ins Stocken gebracht. Das macht sich auch bei einigen Autohändlern in der Region bemerkbar.

„Wir sind im Moment in einer Situation, die wir noch nie hatten“, sagt der Trierer Autohändler Willy Buschmann, der auf 40 Jahre Berufserfahrung zurückblickt. „Die Situation ist, dass die Hersteller nicht geliefert haben. Das hat uns stark zugesetzt.“

Für die Kunden bedeutet das weniger Verfügbarkeit, auch weniger Auswahl. „Wenn wir früher 60 bis 80 Autos auf Lager hatten, waren es nun in der Spitze etwa zehn.“ Aber: „Die Lager füllen sich nach und nach wieder“, bemerkt der Seniorchef des Autohaus Albert Buschmann im Trierer Westen. Gleichzeitig spüren viele Autohändler weniger Nachfrage bei den Kunden. „Wir können feststellen, dass eine Kaufzurückhaltung herrscht“, sagt Buschmann weiter.

Dabei spielten einige Faktoren eine Rolle: „Die Kaufprozesse beim Auto sind häufig emotional geprägt. Die Emotionen, das Auto haben zu wollen, bereit zu sein, auf etwas anderes zu verzichten, das kann man erst wieder erreichen, wenn die Inflation im Griff ist, und der Krieg sich dem Ende neigt“, meint der Händler für Fiat, Isuzu und SsangYong.

„Den stärksten Rückgang in der Kauffreude haben wir aber mit diesen Zinsen erreicht. Wenn wir früher Autokredite mit 1,9 Prozent vermitteln konnten, liegt der jetzt bei fünf Prozent.“ Geholfen habe dem Autohaus im vergangenen Jahr nur der starke Absatz des Fiat 500, als elektrischem Kleinwagen. „Da haben wir so einen Lauf gehabt. Der hat uns gerettet.“

Doch mit den seit 2023 verringerten Förderungen für Elektroautos geht auch bei E-Autos die Nachfrage stärker zurück, hört man aus der Autohändlerbranche in der Region. Sichere Aussagen oder Prognosen, wie es weiter geht, könnten derzeit kaum gemacht werden, heißt es. In der Branche herrscht offenbar bei vielen Verunsicherung.

Die Autohändler treffen zudem auf Kunden, die sich zunehmend unsicher sind, ob sie in einen Verbrenner investieren oder ein Elektroauto kaufen sollten. Die meist unklaren Lieferzeiten geben dann den Rest.

Das sieht auch Patrick Michels, Chef des Opel-Autohaus Michels in Saarburg (Landkreis Trier-Saarburg). Derzeit sei das Problem, dass die Lieferzeiten kaum eingehalten würden, betont er. Das liege auch an den Verzögerungen auf den Lieferwegen: „Die Speditionen liefern langsam. Daher stehen Neuwagen teilweise drei, vier Monate herum.“

Die Lieferzeiten sieht er derzeit bei eineinhalb bis zwei Jahren. „Wir kümmern uns derzeit hauptsächlich um unsere Werkstatt“, sagt Michels. Die würde allerdings schon immer gut laufen - nicht erst seit den Lieferzeitproblemen der Hersteller.

„Ich denke eher, die Leute halten ihre Autos und warten ab“, sagt auch Buschmann. Er bemerkt bei Kunden einen Trend, ihr Auto vorerst weiterzufahren. Auch wenn in Einzelfällen wirtschaftlich keine Reparatur für den Wagen zu empfehlen sei, würden die Kunden lieber in eine weitere Reparatur investieren. Andere Autohäuser in der Region bestätigen das.

Dass die Kauflaune bei den Kunden zurückhaltend sei, stellt auch Heinz Roth fest, Chef des Trierer Autohaus Roth. „Ich denke, dass das insgesamt an den Sorgen und Ängsten der Menschen liegt“, sagt der Händler für Suzuki. „Die Bandbreite bei den Lieferzeiten ist je nach Modell sehr unterschiedlich.“ Er sieht aber auch Lichtblicke: „Mittlerweile haben wir wieder Ware auf Lager, was positiv ist.“ Lieferzeiten könnten aktuell bei einem „halben bis dreiviertel Jahr liegen, mitunter sogar länger“, sagt Roth.

Auch die Preise für Gebrauchtwagen schnellten zuletzt in die Höhe – vor allem im Jahr 2022. Der Markt war leer gefegt. Das lag auch an fehlenden nachkommenden Neuwagen. So mancher Gebrauchtwagen konnte nach einem Jahr auf der Straße selbst nach einem Unfall zu einem höheren Preis weiterverkauft werden.

Könnte also nun eine gute Zeit sein, um das eigene Auto mit gutem Preis zu verkaufen? Die Autohändler sind eher skeptisch. Der Zenit bei den Gebrauchtwagenpreisen sei mittlerweile überschritten, sagt Buschmann. Auch andere Händler bestätigen eine langsam einsetzende Normalisierung der Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Wer auf ein Auto angewiesen ist, muss sich nach dem Verkauf zudem einen neuen Wagen zulegen – und stößt dann wiederum auf das noch vorhandene Problem geringer Verfügbarkeit, längerer Lieferzeiten oder höhere Kaufpreise bei Neuwagen. Nur wer auf ein Auto verzichten will, oder vielleicht einen Firmenwagen gestellt bekommt, könnte mit einem Verkauf des Gebrauchten zurzeit noch glücklich werden, raten einige Händler.

Dennoch ist zumindest auf dem Gebrauchtwagenmarkt das Interesse wieder da: „Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen ist relativ gut“, stellt Theodor Fontane fest, Chef des Bitburger Autohaus Fontane. Das Haus hat sich auf Gebrauchtwagen spezialisiert. Im vergangenen Jahr sei die Lage teilweise schwächer gewesen - „aber seit Jahresbeginn steigt die Nachfrage“.

Insgesamt spürt aber auch Fontane eine Eintrübung: „Leicht skeptisch sind die Leute schon wegen des Krieges.“ Manche Leute, die ihren Gebrauchtwagen abgeben wollen, hätten zudem leicht übersteigerte Vorstellungen in Sachen Gebrauchtwagenpreise, berichtet der Händler.

Wann sich die Lage auf dem Automobilmarkt wieder entspannen könnte, mag in der Branche niemand so gern sagen. Das sei ein Blick in die Glaskugel, sagt eine regionale Autohändlerin.

Optimistisch ist dagegen Edgar Bujara vom Autohaus Schaal in Bitburg und Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm): „Ich erwarte, dass es im Jahr 2023 mehr als nur eine spürbare Entspannung geben wird, was Lieferzeiten, Verfügbarkeiten und Ausstattungspunkte anbetrifft“. Schließlich sei bei allen Herstellern das Interesse „riesengroß“, die Probleme in den Griff zu bekommen, sagt der Händler für BMW, Mini und Alpina.