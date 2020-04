Kommunalreform : Schwere Hypothek für Kommunalreform

Immer noch warten die Thalfanger auf den Vollzug der Kommunalreform. Foto: klaus kimmling

Thalfang In einem zunächst geheimen Gutachten haben Fachleute im Auftrag des Landes die Entwicklung der Wasser- und Abwasserpreise in den Orten der Verbandsgemeinde Thalfang und den möglichen Fusions–partnern untersucht, wenn ein prognostizierter Investitionsstau in der VG Thalfang behoben werde.Das Ergebnis ist brisant.



Was gibt es Neues zur Kommunalreform im Hunsrück? Die Thalfanger hoffen, dass das Thema endlich in die Umsetzung geht und die 21 Ortsgemeinden in die jeweiligen Wunschkommunen rund um die bisherige Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Als Knackpunkt bei den Verhandlungen hat sich nicht nur die hohe Verschuldung der Thalfanger Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde ergeben, sondern auch der anstehende Investitionsbedarf bei den Werken. Der inzwischen in den Ruhestand versetzte ehemalige Bürgermeister Marc Hüllenkremer hatte bereits 2018 von einem Sanierungsstau in Höhe von 100 Millionen Euro gesprochen (der Trierische Volksfreund berichtete).

Extra So kann sich der Wasserpreis entwickeln In dem Gutachten von ??? werden verschiedene Szenarien durchgespielt, wie sich die Investitionen auf die Wasser- und Abwasserpreise auswirken. Dafür werden alle entsprechenden Kosten, die in den Kommunen teilweise unterschiedlich ermittelt werden, auf den Kubikmeterpreis Wasser umgerechnet. Szenario 1: Würden die Thalfanger Ortsgemeinden gemeinsam mit ihren künftigen Fusionspartnern veranschlagt, dann würden die Wasserpreise für die Ortsgemeinden, die nach Schweich wechseln, auf 2,43 Euro pro Kubikmeter steigen. Für die Ortsgemeinden, die nach Hermeskeil wechseln, erhöht sich der Wasserpreis auf 3,30 Euro, für die Ortsgemeinden, die nach Morbach wechseln, auf 2,51 Euro. Im Szenario zwei werden Wasserpreise prognostiziert für den Fall, dass die Thalfanger Ortsgemeinden separat von den aufnehmenden Kommunen abgerechnet werden. In dem Fall könnten die Wasserpreise in Malborn und Neunkirchen bis 2029 auf 7,45 Euro steigen. In Szenario drei wird angenommen, dass für die 21 Thalfanger Ortsgemeinden ein separater Zweckverband gebildet wird, über den Wasser und Abwasser abgerechnet werden. In dem Fall würden die Preise bis 3,48 Euro pro Kubikmeter Wasser steigen. Die Preise würden laut dem Gutachten eintreten, wenn die Investitionen in den kommenden zehn Jahren komplett ausgeführt würden. Zusätzlich werden auch Beispiele durchgerechnet für den Fall, dass die Investitionen nur zu 75 oder zu 50 Prozent realisiert würden. In diesen Fällen steigen die Wasserpreise moderater. Für die Abwasserpreise sind ebenfalls Modellrechnungen wie bei der Wasserversorgung erstellt worden. Auch hier müssten die Bürger in den kommenden Jahren mit Preissteigerungen rechnen, falls die notwendigen Investitionen ohne Gelder vom Land komplett oder teilweise ausgeführt werden. Derzeit liegt der Wasserpreis in Thalfang bei 1,05 pro Kubikmeter. Hinzu kommt ein separater wiederkehrender Beitrag für den erforderlichen Wasserzähler. Im Gutachten ist dieser wiederkehrende Beitrag auf den Wasserpreis umgerechnet worden, so dass man hier für das Jahr 2017 von einem Preis von 1,44 Euro pro Kubikmeter Wasser ausgegangen ist. Im Bereich Abwasser ist im Gutachten für 2017 ein Preis von 4,49 pro Kubikmeter genannt.

Das Land hatte auf Bitten der an einer möglichen Fusion beteiligten Kommunen, also der VG Thalfang, der VG Schweich, der VG Hermeskeil und der Gemeinde Morbach, ein Gutachten in Auftrag gegeben. Darin ist die Rede von einem Investitionsbedarf in Höhe von 50,6 Millionen Euro in die Abwasserbeseitigung und 49,4 Millionen Euro in die Wasserversorgung. Der tatsächliche Investitionsbedarf kann geringer sein, sagt Joachim Winkler, Pressesprecher des Mainzer Innenministeriums.

Dieser lasse sich jedoch nur anhand tatsächlicher Befunde ermitteln, etwa durch eine Auswertung der Ergebnisse der Kamerabefahrungen von Abwasserkanälen, durch Feststellungen von Wasserverlusten infolge Schäden an Wasserleitungen und durch Inspektionen von Hochbehältern, Kläranlagen und Pumpwerken. Das Gutachten liege allen beteiligten Kommunen vor, sagt er.

Um eine Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf auf freiwilliger Basis zu erreichen, liefen weitere Gespräche, sagt Winkler. Darin gehe es auch um finanzielle Unterstützungsleistungen des Landes, sprich die so genannte Hochzeitsprämie. Dies schließe eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung ein, sagt er. Mit wie viel Geld das Land sich an der Sanierung beteiligen will, sagt er nicht.

Das Gutachten sollte ursprünglich unter Verschluss bleiben. Erst nach Intervention des Trierischen Volksfreunds mit Bezug auf das Transparenzgesetz und nach Rücksprache des Landes mit den beteiligten Kommunen, die laut Winkler ursprünglich Stillschweigen über den Inhalt vereinbart hatten, hat das Land die Expertise zur Verfügung gestellt.

Doch wie würden sich die Wasserpreise entwickeln, wenn die Sanierungsarbeiten ohne Unterstützungsleistungen des Landes tatsächlich innerhalb von zehn Jahren komplett ausgeführt würden, wie es in dem Gutachten angenommen wird? Die Gutachter haben darin Zahlen aus dem Jahr 2017 zugrunde gelegt und die möglichen Preise für Wasser und Abwasser kalkuliert. Klar ist: Wasser und Abwasser würden für die Thalfanger Bürger deutlich teurer (siehe Extra).

Wie beurteilen die jeweiligen Verwaltungen das Gutachten? Aus Thalfang ist dazu keine Stellungnahme zu erhalten. Ein Gesprächsangebot an den Volksfreund, um das mit Zahlen gespickte und für Laien nur schwer zu durchschauende Gutachten sowie den Stand der derzeitigen Überprüfung der Leitungen zu erläutern, hat die Erste Beigeordnete Vera Höfner wieder zurückgezogen, da der Volksfreund auch das Land als beteiligte Institution befragt hatte. „Nach meiner Kenntnis beantwortet das Land die Anfrage“, sagt Höfner. Wie sie das Gutachten aus Sicht der VG Thalfang bewertet, ob sie das Papier für stichhaltig und für eine gute Grundlage für weitere Gespräche hält, ist daher nicht zu erfahren.

In Morbach äußert man sich im Gegensatz dazu konkreter: „Egal, zu welchem Ergebnis man in Bezug auf das hinterfragungswürdige Gutachten kommt, dürfte außer Frage stehen, dass eine große finanzielle Hilfestellung durch das Land erforderlich ist“, sagt der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal. „Dies bezieht sich sowohl auf die Situation für die Werke, als auch für die grundsätzliche Frage möglicher Fusionen.“

Die Schweicher Bürgermeisterin Christiane Horsch sagt, die Vorgabe der VG Thalfang für das Gutachten, alle Leitungen zu erneuern, die älter sind als 30 Jahre, sei nicht realistisch. „Somit dürfte sich der Investitionsbedarf in der Praxis tatsächlich etwas geringer darstellen“, sagt sie. Dennoch stelle das Gutachten eine Entscheidungshilfe dar. Die aufgeführten Zahlen in dem Gutachten bewertet Horsch als „relativ hoch“. Aufgrund der Höhe der zu tätigenden Investitionen sei mit einem Zuschuss des Landes zu rechnen. Als angemessen erachtet sie einen Zuschuss, der die zu tätigenden Investitionen abpuffert und somit nicht die Gebührenzahler der jeweiligen Verbandsgemeinden belastet.

Die Gremien der VG Schweich würden nur dann einer freiwilligen Fusion zustimmen, wenn auf ihre Bürger und auf die jeweiligen Gemeinden keine höheren Gebühren und Umlagen zukommen. Dies hänge ganz maßgeblich von den Fusionszahlungen durch das Land sowie von den Zuschüssen für die Wasser- und Abwasserleitungen ab. Für die Umsetzung der Kommunalreform hält Horsch einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren für realistisch.