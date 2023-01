Anschlüsse gestört : Tochter sorgt sich um ihre Mutter – Senioren im Morbacher Ortsteil Gonzerath sind seit Anfang Dezember ohne Telefon

Mit dem Festnetz telefonieren - das ist für einige Menschen im Morbacher Ortsteil Gonzerath schon seit fast zwei Monaten nicht möglich. Foto: dpa/Jan Woitas

Morbach/Gonzerath Bei der 86-jährigen Mutter von Anja Schneider aus Morbach funktioniert seit acht Wochen das Festnetztelefon nicht mehr. Im Ortsteil Gonzerath sind offenbar mehrere Haushalte betroffen. Welche Ursache die Telekom nennt und wann der Schaden behoben sein soll.

Anja Schneider weiß sich allmählich nicht mehr zu helfen. Die Morbacherin sorgt sich um ihre 86 Jahre alte Mutter, die im Ortsteil Gonzerath lebt. „Bei ihr funktioniert jetzt schon seit Anfang Dezember das Telefon nicht mehr“, berichtet Schneider dem Volksfreund.

Sie habe das Problem mit dem Festnetzanschluss vor Wochen beim Telefonanbieter, der Deutschen Telekom, gemeldet. Doch passiert sei seitdem noch nichts. „Wenn man dort anruft, wird man ständig nur vertröstet.“ Immerhin habe ihr die Telekom als Ersatz ein Mobiltelefon angeboten, doch das wäre für ihre Mutter keine wirkliche Lösung, ist sich die Morbacherin sicher: „Sie ist leicht dement. Sie würde damit gar nicht zurechtkommen.“ Die Seniorin sei vor Kurzem in der Wohnung gestürzt und habe sich nicht melden können: „Das Telefon ging ja nicht.“

Morbacherin verärgert: Schaden an Telefonleitung eine „Katastrophe“

Die Morbacherin vermutet einen Defekt in einer alten Telefonleitung, die zwischen Gonzerath und dem Hauptort Morbach verläuft. Dass die Reparatur so lange dauere, sei „eine Katastrophe“, findet sie. Insbesondere, da im Ort wohl mehrere Anschlüsse von der Störung betroffen seien. Sie wisse definitiv von drei weiteren Haushalten, bei denen das Telefon seit Wochen tot sei, berichtet Schneider. Betroffen seien vor allem ältere Leute.

Auf Nachfrage beim Gonzerather Ortsvorsteher Christoph Steinmetz bestätigt dieser, dass ihn schon viele Betroffene auf das Problem angesprochen hätten. „Auch meine Tante hat seit Ende November kein Telefon“, sagt er. Er habe sich deshalb mit der Telekom in Verbindung gesetzt. Offenbar, hieß es dort, gebe es eine „Schadstelle“ an einem Telefonkabel. Das Unternehmen habe ihm versichert, dass der Auftrag zur Reparatur bereits an eine Firma vor Ort erteilt worden sei: „Vergangene Woche sollte das schon erledigt sein, aber getan hat sich noch nichts.“

Telekom spricht von Schaden an einem Hauptkabel bei Morbach

Die Telekom erklärt auf TV-Anfrage zunächst, dass es im Bereich Morbach/Gonzerath einen Hauptkabelschaden gebe. Dieser sei vermutlich durch Wasser verursacht worden, das in das Erdkabel eingedrungen sei. Wie viele Kunden in dem Gebiet von dem Telefonausfall betroffen seien, könne man nicht mitteilen, da sich nicht alle Betroffenen auch beim Kundenservice melden würden. Der technische Service des Unternehmens habe am 30. November 2022 die erste Störungsmeldung erhalten. Die Tiefbauarbeiten an der Fehlerstelle hätten ursprünglich vergangene Woche erfolgen sollen: „Aufgrund der schlechten Witterung mussten die Arbeiten aber auf diese Woche verschoben werden.“

