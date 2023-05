Petition gegen Schiffsanleger Bürgerinitiative sagt Kreuzfahrtschiffen auf der Mosel den Kampf an

Ein großes, luxuriöses Zelt mit orientalischem Flair, Kerzen erleuchten die Nacht, ein romantischer Blick auf die Mosel – damit, so fürchtet Julian Stolte, könnte es bald vorbei sein. Am Trabener Moselufer betreibt er das „Moselglamping“: Gäste können bei allem Komfort in einem Safarizelt übernachten. Doch dieses Geschäft und weitere mehr sieht er wegen des zunehmenden Kreuzfahrttourismus gefährdet.