Verkehr : Am Montag beginnt die Vollsperrung der B 53 bei Traben-Trarbach

Baumaßnahme B 53. Foto: TV/Schramm, Johannes

Traben-Trarbach Die Strecke zwischen der neuen und alten Wolfer Brücke wird auf der Trabener Seite bis Ende 2020 nicht befahrbar sein. Betroffen ist vor allem der Schwerlastverkehr.

Am kommenden Montag, 12. August, beginnt bei Traben-Trarbach eine Straßenbaumaßnahme, die voraussichtlich bis Ende 2020 dauert. Die Bundesstraße 53 muss in dieser Zeit auf der Trabener Seite (Rissbach) zwischen der alten Wolfer Moselbrücke und der neuen Moselbrücke voll gesperrt werden. Das hat vor allem für den Schwerlastverkehr große Auswirkungen.

Die Umleitung für den Schwerlastverkehr erfolgt zwischen Kröv und Traben-Trarbach, wie auch schon beim Bau der neuen Moselbrücke Wolf, über die L 58 und die K 62/64/65 (siehe Grafik). Diese großen Umwege sind nötig, weil über die alte Wolfer Brücke wegen der Tonnagebeschränkung nur Fahrzeuge von maximal zwölf Tonnen fahren dürfen. Dem PKW-Verkehr steht hingegen die Brücke zur Verfügung, um direkt nach Traben-Trarbach zu gelangen. Auch Schulbusse dürfen aufgrund einer Sondergenehmigung diese Brücke befahren.

Die dringend reparaturbedürftige, knapp einen Kilometer lange Fahrbahn, befindet sich in diesem Bereich in einem schlechten Zustand, sie hat Risse und Schlaglöcher. Außerdem gibt es dort einige Engstellen. Die Baumaßnahme sieht vor, dass die Fahrbahn von derzeit 5,50 bis 6,30 Meter auf dann durchgehend 6,50 Meter verbreitert wird. Damit könne die Verkehrssicherheit erhöht werden. Der Bau einer „richtlinienkonformen Ausbaubreite“ sei, so der LBM, aus wirtschaftlichen, landespflegerischen und wasserwirtschaftlichen Aspekten nicht vertretbar. Die Fahrbahn wird, wie bisher, keine Seitenstreifen haben. Eine Besonderheit des Ausbaus ist laut LBM der 1,15 Meter breite Betonrandbalken. Er dient nahezu über die gesamte Länge als Abstützung der Fahrbahn zur Mosel. Er wird nun als Stahlbetonbalken mit Mikropfählen hergestellt.

Die B 53 musste genau an dieser Stelle in den vergangenen Jahren mehrmals voll gesperrt werden – aber nicht wegen Sanierungsarbeiten, sondern wegen umfangreicher Sicherungsmaßnahmen an dem Felshang.

Dieser Teil der B 53 wird saniert. Foto: TV/Winfried Simon