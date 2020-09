Handel : Endlich wieder am Sonntag bummeln

Bei trockenem Wetter kamen bereits im Mai (Archivbild) viele Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag nach Wittlich. An diesem Wochenende soll der Zugang zum Genuss- sowie auch Herbstmarkt nur mit Schutzmaske gestattet sein. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich Neben der Wittlicher Autoausstellung und dem verkaufsoffenen Sonntag gibt es auch einen Herbstmarkt. Trotz Pandemie gibt es am Wochenende in der Kreisstadt Wittlich zahlreiche Möglichkeiten zum Shoppen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Görres

Gute Nachrichten für die Autofans der Region: Die Wittlicher Automobil Ausstellung (WAA) findet auch in diesem Jahr statt. Aufgrund der Coronapandemie allerdings nur in beschränktem Umfang. Der diesjährige Hauptorganisator, Rainer Ferres, Inhaber von Autohaus Ferres, erläutert das Konzept, mit dem die Veranstaltung am Sonntag, 13. September, von 13 bis 18 Uhr über die Bühne gehen soll: Der Kurfürstenplatz in der Wittlicher Oberstadt wird abgesperrt und jeder der 18 teilnehmenden Händler bekommt die Möglichkeit, dort je zwei Autos auszustellen.

36 Wagen werden dort also zu sehen sein – nur keine Verkäufer. Denn aufgrund der Pandemie wird vor Ort weder Verkauf noch Beratung angeboten. Für diesen Service müssen interessierte Kunden in diesem Jahr in die jeweiligen Autohäuser gehen, die am Sonntag ebenfalls geöffnet haben. Die Zahl der Besucher auf dem Kurfürstenplatz soll an den Eingängen reguliert werden, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Essen und Getränken, Probefahrten oder auch einer Hüpfburg für Kinder, wie im letzten Jahr, wird wegen der Virusgeschichte nicht möglich sein. Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der WAA noch mehr als 200 Fahrzeuge präsentiert, werden es also nur 36 sein. Laut Ferres geht es bei der diesjährigen WAA auch weniger um die Verkaufszahlen als darum, Zusammenhalt mit Stadt und Einzelhandel zu zeigen: „Die Stadt ist eins.“ sagte Ferres.

Der Autohandel habe in diesem Jahr wie die meisten anderen Branchen Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, so Ferres weiter. Mit der WAA sei es aber trotzdem möglich einen verkaufsoffenen Sonntag umzusetzen. Die Verkleinerung der WAA könne natürlich dazu führen, dass weniger Autointeressierte sich an diesem Wochenende auf den Weg nach Wittlich machen. Doch auch die Einzelhändler haben sich Aktionen überlegt um Kunden anzulocken.

Shoppen Laut Claudia Jacoby vom Verein Stadtmarketing wird es im Rahmen der bundesweiten Aktion „Heimat shoppen“ am ganzen Wochenende in 20 teilnehmenden Geschäften Wundertüten mit Überraschungen geben. Darin werden kleine Geschenke oder Gutscheine zu finden sein. Trotz eines beschränkten Kontingents sollen auch am verkaufsoffenen Sonntag noch Tüten bereitstehen. Wer die Tüten erhält, das entscheiden die Betriebe selbst, bei einigen werde auf das Zufallsprinzip gesetzt, bei anderen gebe es eine Tüte erst ab einem bestimmten Mindestumsatz.

Die Initiative „Heimat Shoppen“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in deutschen Städten, Gemeinden und Regionen mehr ins Bewusstsein zu rücken. „In Wittlich will man ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass jeder Einzelne durch seinen Einkauf vor Ort und seinen Besuch in der Stadt sein eigenes Lebensumfeld selbst mitgestaltet.“ Es müssen selbstverständlich weiterhin alle Hygieneregeln eingehalten werden, um die Aktionen möglich zu machen. Das gilt auch für den Genussmarkt, der am 12.09. von 9 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden wird. Eine Vorverkostung direkt am Stand wird aber aufgrund der Coronaregeln nicht möglich sein, Kunden müssen also auf die Qualität der Produkte vertrauen.

Ein weiterer Markt wird am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr stattfinden. Beim alljährlichen Herbstmarkt locken 14 Stände auf dem Marktplatz sowie dem Platz an der Lieser mit verschiedenen Angeboten von Herbstdeko bis Kinderkleidung. Der Zutritt ist hier nur mit Nase-Mund-Bedeckung gestattet.