Immobilie : Interessante Immobilie kommt unter den Hammer

Wittlich In dem Gebäudekomplex in der Wittlicher Kurfürstenstraße sind unter anderem zwei Fachbereiche der Kreisverwaltung untergebracht. Der Eigentümer der Immobilie sitzt im Gefängnis.

Am Donnerstag, 21. November, kommt es beim Amtsgericht Wittlich zur Zwangsversteigerung einer hochinteressanten Immobilie. Es geht um das Anwesen Kurfürstenstraße 59 mit mehreren Gebäuden in dem sich zahlreiche Büro- und Geschäftsräume befinden. Der Verkehrswert ist mit 1,65 Millionen Euro angegeben. Die Gesamtgröße der Gebäude- und Freiflächen beträgt 3328 Quadratmeter. Zum einen handelt es sich um das ehemalige Forstamt (Baujahr 1899), einem vor 1950 gebauten Betriebsgebäude des ehemaligen Forstamtes, einem Zwischentrakt und einem im Jahr 2006 angebauten großen Geschäftsgebäude.

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zahlt für die Miete der Räume in dem Haus Kurfürstenstraße 59 jährlich 30 000 Euro. Ob sie ein Kaufinteresse an der Immobilie hat, ist nicht bekannt. Nach Auskunft von Pressesprecher Manuel Follmann habe die Kreisverwaltung Raumbedarf. Dafür würden alle Optionen geprüft, sei es die Anmietung von Räumen, der Kauf von Immobilien oder ein Neubau.

Zurzeit befindet er sich allerdings in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Diez, wo er eine Haftstrafe von vier Monaten und neun Monaten absitzt. Er war 2016 vom Landgericht Koblenz wegen Betrugs in mehr als 2400 Fällen verurteilt worden. Grundlage der Verurteilung wegen Betruges waren Taten zum Nachteil mehrerer gesetzlicher Krankenkassen. Das Landgericht hatte hierzu festgestellt, dass der Verurteilte medizinische Hilfsmittel – zum Beispiel orthopädische Strümpfe – gegenüber den Krankenkassen über mehrere Jahre zu Unrecht abrechnete.

Durch die gezahlten rund 104 000 Euro drohe der Geschädigten, die heute in einer Seniorenresidenz in Neustadt an der Weinstraße lebt, Altersarmut. Doch wie ein vom Gericht in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten ergeben hatte, sei Wucher im Gegensatz zum deutschen Strafgesetzbuch in Spanien nicht strafbar. Ein Betrug liege auch nicht vor. Das Verfahren werde deswegen eingestellt.