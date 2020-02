Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunales : Bald ist - zeitweise - Schluss mit Umsonst-Parken

In Zeltingen-Rachtig sind die Straßen eng. Deshalb soll eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Zeltingen-Rachtig Stellplätze für Autos werden in Zeltingen-Rachtig immer knapper. Oftmals werden auch Rettungswege zugeparkt. Die Gemeinde arbeitet nun an einem Parkraum-Bewirtschaftungskonzept.

Der Parkraum wird knapp. Nicht nur in den größeren Städten, sondern mittlerweile auch in kleineren Gemeinden. Wittlich hat vor einigen Jahren die Parkraumbewirtschaftung eingeführt, auch in Bernkastel-Kues müssen Anwohner wie auch Besucher innerhalb der Tourismus-Saison zahlen, wenn sie ihr Auto stadtnah abstellen wollen.

Nun ist es auch in Zeltingen-Rachtig soweit: Der Gemeinderat hat nach einer Einwohnerversammlung einen Grundsatzbeschluss für ein Parkraumbewirtschaftungskonzept gefasst.

Der Moselort ist bei vielen Touristen aus dem In- und Ausland beliebt, seine Veranstaltungen wie die Weinkirmes oder die Aufführung der Operette „Zeltinger Himmelreich“ sind ebenso Besuchermagnete wie die Gastronomie und das große Angebot an Pensionen und Hotels. Die engen Gassen und historischen Häuser des Ortes, dessen beide Ortsteile schon seit über 1000 Jahren bestehen, machen ihn besonders attraktiv. Aber jene engen Gassen haben auch gravierende Nachteile für den modernen Autoverkehr – sie bieten nicht immer genug Platz für Gegenverkehr, und die Parkplätze sind aufgrund der engen Bebauung rar.

„Der Parkdruck hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen,“ sagt Ortsbürgermeisterin Bianca Waters. Das hätten viele Bürger auch signalisiert. „Wir hatten deshalb zu einer Einwohnerversammlung eingeladen und das Konzept vorgestellt,“ erklärt Waters. Dazu zähle eine komplette Parkverbotszone im Ort mit ausgewiesenen Flächen, auf denen geparkt werden könne und deren Bewirtschaftung. Auch die Parkplätze am Moselufer, sowohl in Zeltingen als auch in Rachtig, sollen in dieses Konzept mit einbezogen werden. „Wir hatten innerorts stellenweise chaotische Verhältnisse, und es gab auch viele Beschwerden von Anwohnern,“ sagt Waters.

In die Bürgerinformation und die Planung ist auch Axel Schmitt vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues mit einbezogen. Schmitt ergänzt: „Viele Anwohner sind von Falschparkern genervt. Außerdem werden häufig die Rettungswege zugeparkt, was zu gefährlichen Situationen führen kann.“ Mit dem Konzept gebe es eine klare Regelung. Und es sei nachvollziehbar, wo geparkt werden kann und wo nicht. „Die Leute sollen dort parken, wo es möglich ist, und die Feuerwehr oder Notärzte sollen auch zu ihren Einsatzstellen kommen können,“ sagt Schmitt, der darauf verweist, dass das Problem in vielen alten Ortskernen an der Mosel besteht.

Durch die klare Regelung des Parkraumes ließen sich möglicherweise an manchen Stellen auch zusätzliche Parkplätze schaffen, sagt Waters. In einem ersten Schritt sollen jetzt Schilder aufgestellt und Flächen eingezeichnet werden. „Danach geht es daran, zu erarbeiten, wie diese Flächen bewirtschaftet werden können. Dazu zählen dann unter anderem Anwohnerparkausweise. Es ist angedacht, die Parkplätze in einem bestimmten Zeitraum zu bewirtschaften, nicht ganzjährig,“ sagt die Ortsbürgermeisterin.