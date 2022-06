Mitgliederschwund : Negativrekord bei Austritten aus der katholischen Kirche: Nicht nur dem Bistum Trier laufen Gläubige davon

Foto: imago images/Eibner/imago stock

Trier Im Bistum Trier folgt jeder Rekord-Austrittswelle schon die nächste. Doch Mitgliederschwund in der katholischen Kirche gibt es nicht nur in der Region. Was das bedeutet.