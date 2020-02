Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Razzia gegen Telefonbetrügerbande - Polizei schnappt falsche Kollegen

Trier Der Polizei ist ein Schlag gegen eine Bande von Betrügern gelungen, die offenbar auch in der Region Trier aktiv war. Die Kriminellen gaben sich als falsche Polizisten aus.

Bei Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Betrügerbande, deren Mitglieder sich bundesweit als Polizisten ausgegeben haben sollen und die vermutlich auch in der Region Trier aktiv war, hat die Polizei am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen und der Türkei Razzien durchgeführt. Dabei seien insgesamt 23 Personen festgenommen worden, hieß es. Unter den Festgenommenen in der Türkei befinde sich auch der mutmaßliche Bandenchef.

Bei den Ermittlungen hätten deutsche und türkische Ermittlungsbehörden eng zusammengearbeitet. In NRW gab es 22 Durchsuchungen von Wohnungen, Geschäftsräumen und Fahrzeugen, unter anderem in Köln, Bochum, Münster, Datteln, Rheine und Dortmund. In der Türkei fanden die Razzien in Antalya und Istanbul statt.

Die Bande soll für rund 100 Taten in zehn Bundesländern verantwortlich sein. Der Schwerpunkt lag nach Angaben aus Ermittlerkreisen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Auch in der Region Trier gab es immer wieder Meldungen über Anrufe von angeblichen Polizisten.

Die Masche der Betrüger: Sie erklärten am Telefon, sie hätten eine Einbrecherbande geschnappt. Und nun versuchten sie zu ermitteln, was diese alles gestohlen habe. Durch „geschickte Gesprächsführung“ versuchten die Täter Informationen über die Wertsachen in den Häusern herauszufinden.