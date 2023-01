Kriminalität : Regelmäßiger Gefangenenaustausch auf der Grenzbrücke zu Luxemburg

Trier Zwei bis drei Mal pro Woche bringt ein Gefangenentransporter in Deutschland inhaftierte Straftäter zum Grenzübergang Wasserbilligerbrück. Dort werden die Kriminellen dann der Luxemburger Polizei übergeben. Umgekehrt kommen auf diesen Weg auch Straftäter aus dem Nachbarland nach Deutschland.

Bei Gefangenenaustausch denkt man unweigerlich an die Szenen, die sich regelmäßig auf der Glienicker Brücke an der Grenze zwischen der DDR und Westberlin abspielten. Regelmäßig wurden dort überwiegend im Morgengrauen Agenten und Gefangene zwischen Ost und West ausgetauscht.

Auch in der Region spielt eine Grenzbrücke eine Rolle bei solchen Austauschen. Regelmäßig, zwei bis drei Mal pro Woche, fährt ein Gefangenentransporter der Bundespolizei zum Grenzübergang Wasserbilligerbrück. Darin sitzen in Deutschland verhaftete Personen, die entweder in Luxemburg zur Fahndung ausgeschrieben wurden oder es handelt sich um Luxemburger Staatsbürger, die in ihre Heimat ausgeliefert werden. Umgekehrt liefert das Nachbarland auf dem gleichen Weg dort Verhaftete aus, die dann von Bundespolizei Trier in deutsche Haftanstalten überstellt werden.